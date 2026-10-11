Festival of Lights de Berlín: qué ver en la capital alemana iluminada

Durante el festival, las fachadas de algunos de los principales monumentos de Berlín se convierten en pantallas para proyecciones artísticas. La catedral acoge además sesiones musicales inmersivas con DJs, concebidas para crear una atmósfera más ambiental y meditativa que la de los clubes de electrónica. Para Elena del Amo, la propuesta encaja con el carácter de Berlín: “El plan tiene un punto trasgresor que no podría encajarle mejor a esta ciudad irreverente tan distinta al resto de Alemania.”

Berlín | Pexels - Levent Caglayan - 269095304-15160150

La Puerta de Brandemburgo y las huellas del Muro

La ruta puede comenzar en la Puerta de Brandemburgo, uno de los epicentros del festival. Muy cerca se encuentra el Reichstag, sede del Parlamento federal, cuya cúpula de cristal diseñada por Norman Foster permite contemplar la ciudad desde las alturas mediante una visita gratuita con reserva. La historia del Berlín dividido permanece visible en el memorial de Bernauer Strasse y en la East Side Gallery, donde se conserva un tramo del Muro decorado con murales. Otros lugares como la iglesia Kaiser Wilhelm, la Topografía del Terror o el Monumento a los Judíos Asesinados de Europa recuerdan los episodios más duros del siglo XX.

Capital de Alemania | Pexels - Adrian-smarrelli-1988695449-38883306

La Isla de los Museos y el Berlín contemporáneo

Entre las visitas culturales destaca la Isla de los Museos, con cinco museos Patrimonio de la Humanidad. El Neues Museum conserva el busto de Nefertiti, mientras el Altes Museum reúne esculturas griegas y romanas. El Humboldt Forum, inaugurado en 2021, ocupa el reconstruido Palacio Real. A estas propuestas se suman el Futurium, dedicado a reflexionar sobre el futuro y PETRI Berlin, centrado en los primeros siglos de la ciudad. “Puedes visitar tanto un museo sobre cómo será el mundo dentro de cien años como otro que excava bajo tus pies para ver dónde empezó todo.”

Barrios de Berlín | Pexels - Hemant-singh-297238136-31681766

Kreuzberg, Neukölln y Friedrichshain: los barrios de Berlín

Elena del Amo recomienda pasear por Kreuzberg y Neukölln, además de Friedrichshain, donde antiguas naves industriales conviven con cafés, centros culturales y clubes de música electrónica. La avenida Karl Marx permite descubrir parte del pasado del Berlín oriental, mientras Unter den Linden, la Ópera y Gendarmenmarkt muestran otra personalidad de la ciudad. Una capital donde las distintas etapas históricas conviven con una vida cultural en constante transformación.