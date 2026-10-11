Los Ibores en otoño: ruta por los castañares, la Cueva del Castañar y Guadalupe

La comarca toma su nombre del río Ibor y forma parte del Geoparque Villuercas-Ibores-Jara, un territorio de montañas con unos 600 millones de años de historia y un característico paisaje apalachense. Enrique Domínguez Uceta destaca su riqueza natural y recomienda recorrer los senderos entre castañares, especialmente durante el otoño, cuando los bosques adquieren tonos amarillos y ocres. “Seguramente sea de los sitios con más fauna de toda Extremadura.”

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Castañar de Ibor y su extraordinaria cueva

La ruta puede comenzar en Navalmoral de la Mata, siguiendo la carretera EX-118 hacia Guadalupe y atravesando localidades como Castañar, Navalvillar, Bohonal, Fresnedoso y Mesas de Ibor. En Castañar de Ibor, los senderos permiten descubrir grandes castaños centenarios, pero la visita más singular está bajo tierra: la Cueva del Castañar, declarada Monumento Natural. En su interior aparecen formaciones de aragonito y calcita de formas excepcionales. Domínguez Uceta aconseja reservar con antelación a través de la web oficial, ya que las visitas están limitadas para proteger su microclima.

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Guadalupe, un monasterio Patrimonio de la Humanidad

El recorrido continúa hasta Guadalupe, donde se conserva un casco histórico de arquitectura popular con balcones de madera y flores. Su principal monumento es el Real Monasterio de Santa María de Guadalupe, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1993. Este monasterio-fortaleza del siglo XIV reúne elementos mudéjares, góticos, renacentistas y barrocos.

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Entre sus tesoros artísticos destacan ocho obras de Zurbarán

“Sólo por ver las ocho obras de Zurbarán que guarda el monasterio valdría la pena el viaje.” ¿Qué comer en Los Ibores y Guadalupe? La gastronomía completa la escapada con productos como el Queso de Los Ibores, con Denominación de Origen Protegida, la miel de Villuercas-Ibores y dulces tradicionales como los muéganos y los pestiños. En los restaurantes de la zona se pueden probar migas extremeñas, caldereta de cabrito o cordero y carnes ibéricas a la brasa. Para alojarse, Domínguez Uceta propone quedarse en Guadalupe, donde hay establecimientos como el Parador, o elegir alguna de las casas rurales repartidas por la comarca.