Huelva más allá de sus playas: pueblos, historia y naturaleza

La provincia de Huelva destaca por la variedad de sus paisajes. Las Marismas de Doñana, consideradas un templo ecológico de reputación mundial, conviven con las extensiones de viñedos del Condado, la desembocadura de los ríos Tinto y Odiel y los kilómetros de playas doradas de la Costa de la Luz. Hacia el norte, la Sierra de Aracena ofrece bosques verdes y pueblos blancos como Aracena y La Palma del Condado, con casas encaladas, tejados de teja y torres de iglesias y castillos.

Flamencos en Doñana | Pixabay

Niebla y el legado del pasado islámico

Niebla conserva importantes huellas de la presencia musulmana, que convirtió este enclave cercano al Algarve portugués en un centro de poder. Sus murallas, construidas con grandes cubos de piedra rojiza y muy bien conservadas, recuerdan el esplendor de la época almohade. La localidad también tuvo relevancia durante el periodo romano y mantuvo su importancia con los visigodos.

Muelle de las Carabelas, La Rábida | Carles Lamelo

La ruta colombina y Juan Ramón Jiménez

Desde la costa onubense partieron las naves del primer viaje de Cristóbal Colón en busca de las Indias, que culminó con el encuentro con América. Los vinos de Huelva viajaron en aquellas naves, mientras que los conventos de San Francisco y Santa Clara de Moguer inspiraron construcciones al otro lado del Atlántico. La ruta por los lugares colombinos incluye el Monasterio de La Rábida y las playas de arena fina. Moguer también permite conocer la casa natal de Juan Ramón Jiménez, autor de Platero y yo, cuya versión reducida se publicó en 1914. La obra fue clave en la trayectoria del escritor, que recibió el Nobel de Literatura en 1956.

Escultura inspirada en Platero y tú, en Moguer, pueblo natal del Nobel Juan Ramón Jiménez | Pexels

El Guadiana, el Andévalo y las minas de Riotinto

La orilla onubense del Guadiana conduce a Sanlúcar de Guadiana, con sus casas blancas y el castillo de San Martín, y a localidades como Puebla de Guzmán y Alosno, vinculadas a la tradición del fandango. Tharsis conserva su historia minera y Valverde del Camino es conocida por sus botos camperos. En Riotinto, la explotación de cobre, oro y plata durante más de cinco mil años ha transformado el paisaje. La presencia británica del siglo XIX dejó también el Barrio de Bella Vista, con casas victorianas, una iglesia anglicana y un club social.

Paisaje de Riotinto | Pixabay

La Gruta de las Maravillas y la gastronomía de Huelva

En Aracena, la Gruta de las Maravillas reúne espacios subterráneos con columnas, estalactitas y estalagmitas formadas por filtraciones de agua durante miles de años. En la sierra destacan también Fuenteheridos, Galaroza, Almonaster la Real y Jabugo, conocido por su jamón ibérico. La gastronomía onubense completa el recorrido con las gambas de Huelva, los pescados de la costa y los productos de una tierra tan diversa en sus paisajes como en su cocina.

Gambas blancas de Huelva, un manjar | Carles Lamelo

El audio completo de este reportaje de Enrique Domínguez Uceta puede escucharse en Onda viajera, el programa de viajes de Onda Cero que se emite los sábados y domingos de 12:00 a 14:00 h, presentado por Carles Lamelo.