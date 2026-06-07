Ruta por la Polonia cinematográfica: ciudades, películas y lugares que marcaron la historia del cine

Para iniciar esta ruta cinematográfica, Enrique Domínguez Uceta propone visitar Lodz, ciudad situada en el centro de Polonia y conocida por su estrecha relación con la industria audiovisual. "Así que si queremos hacer un viaje de cine por Polonia podíamos empezar precisamente visitando Lodz…", explica el colaborador.

La ciudad alberga la histórica escuela de cine de Lodz, de la que surgieron directores como Roman Polanski, Andrzej Wajda, Krzysztof Kieslowski o Paweł Pawlikowski. Además, cuenta con un Paseo de la Fama, un Museo de la Cinematografía y escenarios reconocibles de películas como Ida y Cold War.

Lodz | Pexels - Karola-g2-5535

Bielsko-Biata y la animación televisiva

Otra parada destacada es Bielsko-Biata, en el sur del país, cerca de la frontera con Chequia. Allí se produjeron populares series de animación emitidas en España durante décadas. "Lo mismo podemos decir de otra ciudad que está en el sur de Polonia y que tiene relación con el cine. Su nombre es Bielsko-Biata", señala Domínguez Uceta.

La localidad está rodeada de montañas, estaciones de esquí y rutas senderistas, además de haber sido un importante centro industrial.

Bielsko-Biata | Pexels - Samuelgoldberg-17304130

Cracovia y los escenarios de "La lista de Schindler"

La ciudad de Cracovia ocupa un lugar central en esta ruta. Su casco histórico medieval y su papel como escenario principal de La lista de Schindler la convierten en uno de los destinos más reconocibles para los aficionados al cine. "Viajar a Cracovia siguiendo esta película no es solo hacer turismo, es sumergirse en una experiencia histórica profundamente conmovedora", afirma Enrique Domínguez Uceta.

El recorrido incluye el barrio de Kazimierz, antiguo distrito judío de la ciudad, así como Podgórze, vinculado a los acontecimientos que inspiraron la película de Steven Spielberg. Además, Cracovia conserva monumentos destacados como la Plaza del Mercado, la Lonja de los Paños y la Basílica de Santa María.

Varsovia | Pexels - Borkography-4389414

Varsovia y el legado de "El pianista"

La ruta continúa en Varsovia, escenario de El pianista, dirigida por Roman Polanski. El distrito de Praga conserva espacios que sirvieron para recrear la ciudad durante la Segunda Guerra Mundial. "Pasear por ese distrito es una experiencia fascinante porque es muy fuerte el contraste entre el pasado oscuro que se refleja en la película y el presente de animación y vitalidad de la ciudad", destaca el colaborador.

La capital polaca también ofrece itinerarios relacionados con Chopin, residencias reales y espacios culturales como el Museo del Cartel.

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Gdansk y la memoria de Solidaridad

El viaje concluye en Gdansk, ciudad vinculada al sindicato Solidaridad y a la figura de Lech Walesa. Estos acontecimientos históricos fueron recogidos por Andrzej Wajda en películas como El hombre de mármol, El hombre de hierro y Walesa. Además de sus referencias cinematográficas, Gdansk destaca por su ubicación en la costa del mar Báltico.

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Una ruta para descubrir Polonia

Durante su intervención, Enrique Domínguez Uceta recomienda recorrer el país en coche para combinar ciudades, escenarios cinematográficos y espacios naturales como el Valle de Kłodzko o la región de los lagos de Masuria. "Viajar con la mirada puesta en el cine permite descubrir un país profundo, lleno de matices, donde cada calle empedrada y cada bosque misterioso guardan una historia filmada que podemos revivir..."