Zaragoza se prepara para celebrar al aragonés más universal

Recuerda Enrique Domínguez Uceta que Goya fue “un artista incomparable en todos los aspectos, cuya figura no para de crecer con el paso del tiempo”. Un artista inseparable de “su profunda vinculación con Aragón”, comunidad donde nació y comenzó su formación artística. Francisco de Goya nació en 1746 en Fuendetodos, a unos 50 kilómetros de Zaragoza. En esta localidad se puede visitar su casa natal, así como el Museo del Grabado, que conserva las cuatro grandes series de grabados realizadas por el artista: Caprichos, Desastres de la Guerra, Tauromaquia y Disparates.

Frescos de la Basílica del Pilar de Zaragoza | Unsplash

Los primeros pasos de Goya en Zaragoza

Tras su nacimiento, la familia se trasladó a Zaragoza, ciudad donde creció y donde inició sus estudios artísticos. Allí entró como aprendiz en el taller del pintor José Luzán y más tarde recibió el apoyo de Francisco Bayeu, figura destacada de la corte de Carlos III. Domínguez Uceta recuerda que el primer gran encargo de Goya fue la decoración de la bóveda del coreto de la Basílica del Pilar, una obra que impulsó el inicio de su carrera profesional.

Una de las esculturas del monumento a Goya, Zaragoza | Unsplash

Obras de Goya en Zaragoza y Aragón

La Basílica del Pilar conserva todavía algunas de las intervenciones realizadas por el pintor. Además, varias de sus obras pueden contemplarse actualmente en el Palacio de la Aljafería dentro de la exposición “Goya. Del museo al palacio”, prevista durante 2026. Otra de las localizaciones destacadas es la Cartuja de Aula Dei, situada en el barrio rural zaragozano de Peñaflor. Allí se conservan pinturas de los primeros años del artista y fue también el escenario elegido para presentar los actos vinculados al bicentenario. Además de Zaragoza y Fuendetodos, la huella de Goya puede encontrarse en localidades como Muel, Alagón, Pedrola, Remolinos y Calatayud. También el Museo de Huesca conserva ejemplos de su producción pictórica y gráfica.

Imagen de uno de los grabados de Goya perteneciente a Los Desastres de la Guerra | Museo Goya/Fundación Ibercaja

Las exposiciones previstas para el bicentenario de 2028

La conmemoración tendrá alcance nacional. En Madrid, el Museo del Prado prepara para 2028 la exposición “Goya y la religión”, mientras que la Galería de las Colecciones Reales organizará una muestra centrada en la llegada del pintor a la corte y en sus primeros trabajos relacionados con la Real Fábrica de Tapices. En Zaragoza se prevén exposiciones en espacios como el Museo Pablo Serrano, la Casa de los Morlanes, la Lonja de Zaragoza y el Palacio de Montemuzo, además de muestras itinerantes por distintos puntos de Aragón. Asimismo, el Gobierno de Aragón trabaja en la creación del Centro Goya en la Plaza del Pilar. Según explica Domínguez Uceta, será “un espacio que reivindicará su aragonesidad y que permitirá conocer la obra del genio desde esta nueva perspectiva”.

Retrato del pintor español Francisco de Goya | Getty

Un legado que conecta con la historia de Zaragoza

Enrique Domínguez Uceta destaca también la relación entre la figura de Goya y el Rincón de Goya, obra del arquitecto García Mercadal inaugurada en abril de 1928 para conmemorar el primer centenario de la muerte del artista. Este edificio, considerado un referente del Movimiento Moderno en España, forma parte igualmente del legado cultural vinculado al pintor aragonés.

Escucha el audio completo de este reportaje de Enrique Domínguez Uceta para Gente viajera, el programa de viajes de Onda Cero que se emite sábados y domingos de 12:00 a 14:00 h, presentado por Carles Lamelo.