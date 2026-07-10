Viaje a Guangxi: los paisajes chinos que inspiraron la pintura tradicional

Un crucero por el río Li entre montañas y bruma. Enrique Domínguez Uceta explica que estos paisajes han inspirado durante siglos la pintura tradicional china con tintas aguadas. Son los escenarios de montañas superpuestas en la bruma, ríos y barcas que aparecen en tantos cuadros, pero en este caso son reales y se encuentran cerca de la ciudad de Guilin. El colaborador recuerda que aparecen en el reverso de los billetes de 20 yuanes y que National Geographic los escogió entre las 10 maravillas acuáticas del mundo. Sobre la experiencia, afirma que le resultó: “extraordinariamente emocionante”

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Los “dientes de dragón” de Guangxi

El paisaje de Guilin destaca por sus montañas individuales, agudas y cubiertas de vegetación. Domínguez Uceta las compara con “una bandeja de merengues”, aunque en lugar de merengues hay montañas. Es un paisaje kárstico característico de la zona, donde los montes se conocen como: “dientes de dragón” Entre esas montañas avanza el río Li, con más de doscientos metros de anchura en algunos puntos, bancos de arena, remansos y zonas más rápidas. En sus orillas pastan búfalos de agua y vacas, mientras se ven garzas y pescadores en pequeñas lanchas de bambú. El recorrido une Guilin y Yangshuo a lo largo de 83 kilómetros, hasta llegar a la conocida colina de los 20 yuanes, en el lugar llamado: “Reflejo de la tela Amarilla”

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Guilin, cuevas, pagodas y miradores

El entorno de Guilin reúne otras maravillas naturales, como la Cueva de la Flauta de Caña, llamada: “Palacio de las Artes Naturales” En su interior se abren grandes salas con estalactitas, estalagmitas y lagos subterráneos iluminados. La ciudad de Guilin aparece casi sumergida entre las montañas, con lagos interiores, templos y las pagodas del Sol y de la Luna. También conserva patrimonio como el Palacio Jingjian, al pie del Pico de la Belleza Solitaria, antigua residencia de los príncipes durante la dinastía Ming.

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Yangshuo, espectáculo nocturno y regreso a Shanghái

Uceta destaca también la subida al Pico de Ruyi, un parque “aéreo” con teleférico, puente de cuerdas, plataforma panorámica y pasarela de cristal sobre el paisaje kárstico. A ello suma Impression Liu Sanjie, espectáculo nocturno dirigido por Zhang Yimou que utiliza el río Li y doce montañas como escenario natural. El viaje incluyó además Shanghái, ciudad que Domínguez Uceta volvió a encontrar marcada por su poderío y sofisticación. Allí conoció Taste of China, una experiencia gastronómica con productos y cocinas de distintas regiones chinas.