Cartagena de Indias, uno de los grandes destinos del Caribe colombiano

Situada en la costa norte de Colombia, a orillas del mar Caribe, Cartagena de Indias combina un centro histórico de arquitectura colonial con una amplia oferta de playas y espacios naturales. El reportaje recuerda que la ciudad cautivó al escritor Gabriel García Márquez, quien tuvo allí su casa y está enterrado en Cartagena. También se menciona el impacto de Cien años de soledad, publicada en 1967, con más de 50 millones de ejemplares vendidos y traducciones a más de 40 idiomas. Como resume Enrique Domínguez Uceta, "No es normal que un solo sitio reúna tanto interés en tantos aspectos diferentes, pero es que parece que Cartagena de Indias lo tiene todo."

Cartagena de Indias | Pexels - Enrique - 17745834

Nuevos vuelos directos desde Madrid a Cartagena de Indias

Entre las novedades para este verano destaca la apertura de una ruta semanal directa entre Madrid y Cartagena de Indias operada por World2Fly con un Airbus A350 de 432 pasajeros. El vuelo se incorpora además a la programación del turoperador Newblue, que ofrece itinerarios combinados con Isla Barú, Santa Marta o la Zona Cafetera. Durante el programa se señala que estos vuelos directos facilitan el acceso al destino y permiten configurar paquetes turísticos que combinan distintas zonas de Colombia.

Colombia | Pexels - Andres Villamizar - 185552101-19740978

La ciudad amurallada y la fortaleza de San Felipe

El recorrido pone el foco en el casco histórico, con sus plazas, callejones, casas de colores, iglesias y palacios, además del recinto amurallado, considerado uno de los conjuntos patrimoniales mejor conservados de América. Enrique Domínguez Uceta destaca que "Yo creo que es una de las ciudades americanas con patrimonio de más calidad del tiempo de la dominación española."

También explica la importancia histórica de Cartagena como principal puerto de la flota española en el continente americano y recuerda que la ciudad levantó las fortificaciones más importantes del continente, entre ellas la fortaleza de San Felipe, construida para defender el puerto de ataques de piratas, corsarios y potencias rivales. Otro de los lugares mencionados es el cerro de La Popa, desde donde se contempla la bahía, las murallas y el conjunto urbano de la ciudad.

Cartagena - Colombia | Pexels - Juan Carlos Gomez - Aristizabal-327516822-13809256

Playas, Islas del Rosario y vida caribeña

Además del patrimonio, el reportaje destaca el ambiente de las playas de Bocagrande, con vendedores, música en directo y una intensa actividad durante todo el día. Entre las excursiones recomendadas figuran las Islas del Rosario, un conjunto de islotes de aguas turquesa donde se encuentra un parque natural y el Oceanario Islas del Rosario. También se mencionan La Boquilla, por su tradición pesquera, y Palenque.

El colaborador concluye asegurando que "quienes vengan este verano a Cartagena de Indias... tendrán una experiencia inolvidable y no se arrepentirán de haber venido a una de las ciudades más bellas de América."