🔊 "Granada lo tiene todo, pero a veces se nos olvida": Francis Rodríguez reivindica el potencial oculto de la provincia

"Granada lo tiene todo, pero como lo tenemos todo, algunas veces se nos olvidan gran parte de los rincones que tenemos en la provincia", asegura Rodríguez, tras recorrer junto al equipo del programa algunos enclaves del altiplano, como Castril, que define como "uno de los pueblos más bonitos de toda Andalucía".

El presidente de la Diputación recordó que la provincia cuenta con "las playas de Almuñécar y de Motril, entre las más visitadas por toda la Comunidad Europea", la estación de esquí de Sierra Nevada y el museo más visitado de España: la Alhambra. Sin embargo, defiende que hay otras zonas con gran potencial que necesitan ser impulsadas a través de nuevos proyectos culturales y turísticos.

Entre ellos, destaca dos grandes apuestas: el futuro Museo Colón en Santa Fe, que conmemorará la firma de las Capitulaciones de 1492, y el Museo Provincial de la Semana Santa, que se instalará en Guadix en un convento adquirido por la Diputación. Ambos espacios, según explica, contarán con tecnología inmersiva y contenidos que acerquen la historia a las nuevas generaciones.

Francis Rodríguez, el presidente de la Diputación de Granada, en 'Gente viajera' | ondacero.es

"Queremos poner en valor nuestro patrimonio para dar pie a la creación de oportunidades", afirma Rodríguez, que defiende el papel del patrimonio como motor económico y turístico. Recuerda que la Semana Santa, por ejemplo, genera más de 100 millones de euros de retorno anual gracias a la ocupación hotelera y al consumo que genera en toda la provincia.

También habla de infraestructuras y conectividad, confirmando la llegada de vuelos con Nantes y Santander, así como las negociaciones para un próximo enlace con Oporto, que acerque aún más a los turistas portugueses a Sierra Nevada: "Muy pronto probablemente podamos anunciar ese vuelo con Oporto", adelantó.

Finalmente, celebra los avances de Granada para ser Capital Europea de la Cultura en 2031: "Tenemos que conseguirlo. Lo que nos extraña a los granadinos es que no lo haya sido antes", señaló, y agradece el trabajo conjunto de las administraciones y la sociedad civil en torno a esta meta.

Desde el emblemático Castillo de La Calahorra, 'Gente viajera' nos ha ofrecido una fotografía sonora del patrimonio granadino, y también un testimonio político que reclama más foco para un territorio "más rico de lo que parece".

Con el apoyo de la Diputación Provincial de Granada, 'Granada llena de Vida', una apuesta decidida por abrir este enclave monumental a toda la ciudadanía.