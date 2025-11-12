'Gente viajera' viaja al corazón del Marquesado del Zenete: emisión especial desde el Castillo de La Calahorra

Este domingo a partir de las 12:00, Gente viajera estará en directo desde el imponente Castillo de La Calahorra, ubicado en la única colina que domina el llano del Marquesado del Zenete, en la provincia de Granada.

Declarado Monumento Nacional, el Castillo de La Calahorra es una de las primeras construcciones renacentistas de España. Su origen se remonta al siglo XVI, cuando Rodrigo Díaz de Vivar y Mendoza, primer marqués del Cenete e hijo ilegítimo del cardenal Mendoza, mandó erigirlo sobre una antigua fortaleza andalusí. La historia y leyenda del linaje Mendoza impregnan cada rincón de este lugar singular, que ofrece una panorámica inigualable de Sierra Nevada y los paisajes del altiplano granadino.

Durante la emisión, el equipo de Gente viajera nos adentrará en la historia de esta fortaleza, su papel en la Rebelión de las Alpujarras y su sorprendente biblioteca, considerada una de las más ricas de su época. También hablaremos de los intentos de compra extranjera a principios del siglo XX, cuando estuvo a punto de ser trasladado piedra a piedra a Estados Unidos.

El Castillo de La Calahorra, Granada | Diputación Provincial de Granada

Un viaje radiofónico lleno de historia, patrimonio y emoción.

Una joya renacentista en el corazón de Granada

El Castillo de La Calahorra no solo destaca por su arquitectura, sino también por su historia ligada a personajes clave del Renacimiento español. Un lugar para disfrutar del patrimonio y el paisaje, en una jornada especial junto a 'Gente viajera'.

Descubre este proyecto de la Diputación Provincial de Granada, 'Granada llena de Vida', que una apuesta decidida por abrir este enclave monumental a toda la ciudadanía, en la web oficial del municipio: Castillo de La Calahorra

'Gente viajera', en directo desde el Castillo de La Calahorra

Este domingo a partir de las 12:00, vive una experiencia radiofónica única desde uno de los rincones más mágicos de Andalucía.

Con el apoyo de la Diputación Provincial de Granada.