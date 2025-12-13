Yoko Ono en el MUSAC de León: una exposición recorrida desde la experiencia personal

La exposición de Yoko Ono en el MUSAC de León recorre distintas etapas de la trayectoria de la artista, con la que Enrique Domínguez Uceta se encontró en Finlandia, durante The Snow Show, celebrado en Rovaniemi entre 2003 y 2004. “Tuve ocasión de conocer a Yoko Ono y de conversar con ella hace unos años”, explicó, situando el encuentro en un evento arquitectónico y artístico en el que artistas internacionales crearon obras de hielo destinadas a desaparecer con la primavera. Allí, Yoko Ono presentó Colonia Penal, junto al arquitecto Arata Isozaki. Durante una conversación en un microbús, la artista habló a Uceta de su relación con Finlandia y del Árbol de los deseos, instalado en Helsinki en 1996. Uceta cita el poema que acompañaba aquella obra: “la primavera pasa / y uno recuerda su inocencia… Hay una estación que nunca pasa / y esa es la estación del vidrio”.

Ceiling Painting, Yes Painting es una de las obras de Yoko Ono expuestas en el MUSAC de León | Víctor Herranz

INSOUND AND INSTRUCTURE, una exposición coherente y participativa en el MUSAC

Sobre la muestra del MUSAC, Domínguez destaca la posibilidad de ver obras anteriores a la relación de Yoko Ono con John Lennon y subraya la coherencia de su trayectoria artística. “Y es curioso comprobar que, desde aquellos tiempos lejanos, Yoko Ono ha mantenido una coherencia y una trayectoria que, vista en conjunto, es aún más interesante”. La exposición propone la participación del espectador mediante piezas concebidas como juegos o interacciones. Obras como Banderas invisibles (2015) o Pieza para reparar plantean reflexiones sobre la paz y la reconstrucción. “No son obras para admirar, son pequeños juegos o jeroglíficos a los que la participación del espectador da sentido”, afirma Uceta.

Videoarte, Fluxus y performances históricas

El recorrido incluye trabajos en vídeo como La mosca o Rape, así como referencias al país imaginario Nutopía y a la performance Cut Piece. Según Enrique Domínguez Uceta, la muestra permite comprender el movimiento Fluxus y su uso del videoarte y la performance, destacando el carácter experimental, conceptual y participativo de la obra de Yoko Ono.

