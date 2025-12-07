Recorrido por los mejores mercadillos e iluminaciones de Navidad en España

Aunque en España tenemos menos nieve, abundan pueblos blancos con sus mercadillos y ciudades que ofrecen espectáculos luminosos de gran formato. Madrid vuelve a convertirse en un referente con más de trece millones de bombillas LED, diseños contemporáneos y los grandes conos luminosos instalados en enclaves como Gran Vía, Puerta del Sol o Las Ventas. Enrique destaca, además, la corona navideña de la Ciudad Universitaria y la iluminación de la calle Goya, inspirada en un amanecer. Barcelona, por su parte, apuesta por un concepto artístico con Llums de Nadal, un concurso de ideas que ha seleccionado seis estudios para transformar 120 kilómetros de calles, plazas y fuentes en un recorrido lumínico que -apunta Enrique- invita incluso a imaginar “un maratón nocturno de Navidad”.

Mercadillos tradicionales en Madrid, Barcelona y otras ciudades

La Plaza Mayor de Madrid mantiene su papel protagonista como espacio clásico para adquirir belenes y decoración navideña. En Barcelona sobresalen la Fira de Santa Llúcia frente a la catedral, los puestos junto a la Sagrada Familia y el mercado de Gran Via de les Corts Catalanes. Por otro lado, Vigo continúa consolidando su identidad con doce millones de luces LED, mientras Málaga destaca por la iluminación de la calle Larios, convertida en un túnel de luz que enlaza la plaza de la Marina con la de la Constitución. El jardín botánico de La Concepción acoge este año un espectáculo basado en Alicia en el País de las Maravillas.

Puesto en mercadillo navideño de Barcelona | Unsplash

Pueblos que evocan belenes y destinos con reconocimientos europeos

Enrique subraya la belleza de los pequeños pueblosque “se parecen realmente a los belenes que ponemos en casa”. Entre ellos destaca Noja (Cantabria), elegida Villa Europea de la Navidad 2025 junto a Vilna (Lituania) y Celje (Eslovenia). Su Mercado Navideño, el Poblado Navideño del Parque Marqués de Velasco o la Casa de la Navidad centran la programación. Puente Genil (Córdoba) es otra parada imprescindible. Allí se encuentra la empresa Ximénez, responsable de grandes iluminaciones en España y en ciudades como Nueva York o Tokio. El municipio luce dos millones de luces LED y estrena el montaje Gold Dream por el 80 aniversario de la compañía. Además de los espectáculos lumínicos, Enrique recuerda que son días ideales para conciertos, belenes, belenes vivientes y tradiciones como el festival de los Verdiales en Málaga.

Escucha el audio completo de este reportaje de Enrique Domínguez Uceta para Gente Viajera, el programa de viajes de Onda Cero, que se emite sábados y domingos, dirigido por Carles Lamelo.