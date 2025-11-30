Guía de mercadillos navideños de Alemania: de Núremberg a Berlín

“Si pensamos en los mercadillos navideños, yo creo que el país europeo que tiene una tradición más larga es Alemania”, sostiene Enrique Domínguez Uceta. En el mes de diciembre, "si queremos empezar a viajar a los mercadillos navideños, yo recomendaría empezar por Alemania”. Allí existe verdadera pasión por los mercadillos callejeros que invitan a salir de casa cuando el frío y la oscuridad se apoderan del ambiente. En ellos, se buscan velas, arbolitos, figuras, espumillones, coronas de Adviento y todo tipo de productos navideños. Son días de mucha actividad en la calle y especialmente pensados para los niños, fascinados por un ambiente “casi irreal”. El modelo de mercadillo europeo procede de los Weihnachtsmärkt, abiertos como mínimo durante los cuatro domingos de Adviento y con raíces medievales, muy vinculados a la música y los villancicos.

Vino caliente en mercadillo navideño de Munich | Pexels

Los mercadillos más emblemáticos: Núremberg, Fráncfort y Leipzig

El más famoso es el de Núremberg, con más de tres siglos de historia, ubicado bajo el castillo imperial. Allí, los puestos rodean un Belén con figuras de madera y se vende pan de especias elaborado con harina, miel, canela y clavo. También destaca el mercadillo de Fráncfort, celebrado en la plaza del Römer desde 1393. En este espacio se bebe Appelwein y se degustan los Bethmännchen, además de asistir a conciertos en las iglesias cercanas y visitar museos del centro y del río Meno. Asimismo, Uceta cita el mercadillo de Leipzig, uno de los más grandes y bonitos del país.

Bethmännchen, uno de los dulces estrella | Pexels

Berlín y sus 70 mercadillos

Enrique describe Berlín como “la ciudad más vibrante de Europa” y la que cuenta con la mayor diversidad de mercadillos: “nada menos que 70 mercadillos repartidos por toda la ciudad”. Entre ellos menciona Winterwelt en Potsdamer Platz, el país de hadas del Tierpark, el Christmas Garden en el Jardín Botánico, un mercadillo LGBTQIA o un mercado todo incluido junto al río Spree. Su favorito es el WeihnachtsZauber, en Gendarmenmarkt.

Tiovivo en mercadillo navideño de Berlín | Pexels

Hamburgo y otros destinos imprescindibles

Para completar una lista mínima, Uceta recomienda Rothenburg, Lübeck, Múnich o Stuttgart. Hamburgo posee un “estupendo mercadillo en la plaza del Ayuntamiento” y otro en St. Pauli, junto al barrio de Altona. En Jungfernstieg, además del Glühwein se bebe Feuerzangenbowle y Lumumbas. Alemania ofrece mercadillos navideños para todos los gustos.

