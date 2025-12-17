Hong Kong y su cocina callejera

El Hong Kong Food Festival arranca el 25 de diciembre y se celebra durante cinco días en el Centro de Convenciones de la ciudad. El evento ofrece un amplio programa pensado para aficionados a la gastronomía: encuentros con chefs, clases magistrales, demostraciones de cocina en directo y degustaciones de productos locales y de otros países del sudeste asiático, como Japón, Corea, Taiwán o Vietnam. No es el único festival del año, ya que Hong Kong acoge varias citas similares que pueden coincidir con un viaje por la región.

Comida callejera en Hong Kong | Pexels - Nbasak - 35164830

Cultura de la comida en Asia y el auge del street food

La pasión por la comida no es exclusiva de Hong Kong, sino que se extiende por muchas ciudades del sudeste asiático. En lugares como Singapur o Hanoi, la vida cotidiana gira en torno a la mesa y a los restaurantes callejeros, abiertos prácticamente a cualquier hora. La cocina elaborada, el ritmo de vida urbano y la alta densidad de población han impulsado una cultura en la que comer fuera es habitual, accesible y social.

La cocina callejera de Hong Kong

El street food de Hong Kong goza de una gran reputación. Incluso con presupuestos ajustados, es posible comer muy bien en puestos callejeros y pequeños locales. Aunque conviene seguir normas básicas —evitar alimentos crudos y fijarse en la afluencia de clientes locales—, la oferta es amplia y variada. Hoy en día también es fácil encontrar guías fiables con recomendaciones contrastadas.

Gastronomía de Hong Kong | Pexels - Nbasak - 35164833

Del dim sum al tofu apestoso

Entre los grandes clásicos destacan los dim sum, pequeños bocados al vapor o fritos con rellenos de carne, marisco o verduras. El restaurante Tim Ho Wan, conocido por ofrecer alta calidad a precios contenidos, popularizó este concepto y hoy cuenta con sucursales en varios países. Más allá del dim sum, Hong Kong ofrece sopas, albóndigas de pescado al curry, noodles, cheung fun de pasta de arroz, guisos de ganso, brochetas, dumplings, el conocido stinky tofu o dulces como los gofres con forma de huevo. Para quienes prefieren ir acompañados, existen rutas gastronómicas guiadas por los barrios más emblemáticos.

