Bulgaria, el destino de esquí más asequible y sorprendente de Europa

Situada entre el mar Negro y el corazón de los Balcanes, Bulgaria combina playas estivales con un potente turismo de invierno. En el sur del país se concentran las principales cadenas montañosas —Pirin, Rila y Ródope—, con bosques profundos y una naturaleza bien conservada. Es en esta zona occidental, cerca de Sofía, donde se localizan las estaciones de esquí más importantes, lo que facilita el acceso desde la capital.

Esquí en Bulgaria | Pexels - Elena Todorova - 1810689-3383871

Las principales estaciones de esquí de Bulgaria

Bansko es la más conocida y moderna. Cuenta con más de 70 kilómetros de pistas, remontes actuales, cañones de nieve y una amplia oferta hotelera. Destaca además su casco antiguo, con arquitectura tradicional de los siglos XVIII y XIX, declarado Patrimonio de la Humanidad.

Borovets, a solo 70 kilómetros de Sofía, es la estación más antigua del país y una de las más accesibles. Ofrece más de 50 kilómetros de pistas, esquí de fondo en el Parque Nacional de Rila y un ambiente animado, muy popular entre familias y grupos.

Pamporovo, en las montañas Ródope, es más soleada y de menor altitud, con pistas suaves ideales para principiantes y familias, aunque también dispone de zonas más técnicas.

Sofía y el monasterio de Rila, complementos al viaje

Un viaje de esquí a Bulgaria permite añadir visitas culturales. Sofía reúne monumentos como la catedral de Alejandro Nevski, la iglesia de Santa Sofía, mezquita, sinagoga y restos romanos de Serdica. Muy cerca de Borovets se encuentra el monasterio de Rila, centro espiritual del país, famoso por su iglesia decorada con pinturas exteriores e interiores.

Montañas de Bulgaria | Pexels - 72544460-8755294

Precios competitivos y buena gastronomía

Uno de los grandes atractivos del esquí en Bulgaria es el coste. Los forfaits suelen situarse entre 30 y 40 euros, muy por debajo de otros destinos europeos. El alojamiento, el alquiler de material y las clases de esquí también resultan asequibles. La gastronomía local completa la experiencia, con menús económicos y platos tradicionales como la banitsa o el kavarma.

