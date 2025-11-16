"Estamos en la cresta de la ola": La Calahorra presume de cine, patrimonio y futuro

"Estamos en la cresta de la ola ahora mismo. La cuestión está en mantenerse", asegura Ramírez, consciente del momento único que atraviesa el municipio tras la apertura del castillo el pasado 26 de abril. Ahora, los viernes, sábados y domingos puede visitarse con cita previa... y con lista de espera.

El alcalde ha recordado con orgullo que este castillo ha sido plató de grandes producciones. La más reciente: la serie internacional La Casa del Dragón, precuela de Juego de Tronos. "El nivel de infraestructura que trajo ese capítulo fue impresionante", cuenta. Pero también recuerda otros rodajes históricos, como los spaghetti western de Sergio Leone, que tuvo aquí una de sus bases: "La estación del tren de La Calahorra fue uno de sus escenarios y el poblado de El Flagelo albergó parte del rodaje de 'Hasta que llegó su hora'".

'Gente viajera', desde el Castillo de La Calahorra | ondacero.es

Ramírez adelanta que el Ayuntamiento trabaja en una ruta de personajes cinematográficos como homenaje a ese vínculo entre La Calahorra y la gran pantalla: "Esa tradición cinematográfica hay que tenerla simbolizada en alguno de estos lugares".

Más allá del cine, el municipio forma parte de la red de Pueblos Mágicos de España, y el alcalde anima a descubrir sus calles, casas señoriales —como la llamada Casa de los Borja, pendiente de ser restaurada— y su iglesia renacentista del siglo XVI. "Hay casas palaciegas que han simbolizado la identidad del municipio y que hay que intentar salvar", apunta.

Durante la visita, el municipio también ha acogido una multitudinaria carrera de montaña. "Hoy tenemos visitas al castillo, una trail, y el programa de radio. Esa versatilidad es el reflejo del compromiso que se está teniendo por parte de la Diputación para que el castillo sea de disfrute de la ciudadanía", concluye.

Un municipio pequeño, sí, pero con una historia —y un presente— de película.

Con el apoyo de la Diputación Provincial de Granada, 'Granada llena de Vida', una apuesta decidida por abrir este enclave monumental a toda la ciudadanía.