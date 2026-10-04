Benarés, la capital espiritual de la India

Para el hinduismo, Benarés es el lugar más sagrado de cuantos se encuentran a orillas del Ganges. Los textos más antiguos aseguran que fue creada por el dios Shiva y que reposa sobre su tridente. También es considerada la puerta de la liberación: quienes mueren o son incinerados en Benarés se liberan del ciclo de reencarnaciones.

Benarés | Unsplash

Una ciudad de peregrinación y lugares de culto

Benarés reúne 23.000 lugares de culto, entre ellos más de 400 mezquitas, iglesias cristianas y santuarios jainistas, sijistas y budistas. A solo 10 kilómetros, en Sarnath, Buda pronunció su primer sermón. Millones de peregrinos visitan cada año la ciudad, mientras que el número de turistas extranjeros es mucho menor. Recuerda Mariano López que el escritor Jean Claude Carrière describió Benarés como “una ciudad en la que no hay nada que visitar, pero en la que no puedes ni parpadear, porque te lo pierdes”. La ciudad no conserva palacios ni templos de una importancia acorde con su antigüedad, ya que muchos fueron arrasados durante las invasiones de los siglos XVI y XVII. Sin embargo, sus principales atractivos están en sus rituales y en la vida cotidiana junto al río.

Baños en el Ganges | Pixabay

Los ghats y los rituales del Ganges

Más de 80 ghats recorren los cinco kilómetros en los que Benarés se une al Ganges. Estas escalinatas, cuyo nombre significa “peldaño” en bengalí, permiten acceder al río desde templos, torres, pabellones y pozos rituales. Cada día, antes del amanecer, miles de peregrinos bajan por los ghats con lámparas de aceite, se sumergen en el agua, rezan, meditan y realizan sus rituales. Al atardecer tiene lugar otra ceremonia dedicada al río y a la diosa Ganga. Son dos momentos diarios que, según Mariano López, mantienen rituales que no han cambiado en más de dos mil años.

Niño pintado representando una divinidad | Pixabay

Tres días con los rickshawallas de Benarés

Una de las experiencias de Mariano comenzó con Six Fingers, un conductor de rickshaw que tenía un pulgar doble en su mano derecha. Tras preguntarle qué era lo que más le gustaba de Benarés, Mariano decidió seguir su propuesta: “mi barrio”. Durante tres días, los rickshawallas les llevaron por distintos lugares de la ciudad. Recorrieron el barrio musulmán, conocido por su producción de saris de seda, y visitaron templos, escuelas, academias de música y la casa de un mago que también era encantador de serpientes. La experiencia terminó en Sarnath, el lugar donde Buda pronunció su primer sermón y donde nació el budismo hace casi 2.500 años.

Ceremonia en Benarés | Pixabay

El audio completo de este recorrido de Mariano López por Benarés se puede escuchar en Onda viajera, el programa de viajes de Onda Cero que se emite sábados y domingos de 12:00 a 14:00h, presentado por Carles Lamelo.