El viral comentario de Stephen King sobre Charlie Kirk: "Abogó por lapidar a los homosexuales"

El asesinato del activista conservador Charlie Kirk mientras participaba en un foro universitario ha desatado multitud de reacciones en todo el mundo. Incluso el presidente de EEUU, Donald Trump, anunció que otorgará a título póstumo la Medalla Presidencial de la Libertad, describiendo a Kirk como "un gigante de su generación y una inspiración para millones".

Alabado por los republicanos y criticado por los demócratas, la figura de Charlie Kirk ha generado un gran debate. Tanto es así, que hasta el escritor Stephen King ha opinado sobre el activista conservador.

¿Patriota o polarizador?

En concreto, el aclamado autor americano comento un tuit del comentarista de televisión, Jesse Watters, en el que aseguraba que Kirk no era un hombre polémico ni polarizador, sino un patriota. "ESTE es un punto de inflexión y todos debemos girar en la dirección correcta", escribía Watters.

Stephen King respondió a este tuit asegurando que Kirk abogó por lapidar a los homosexuales. Esta afirmación ha provocado la reacción de muchos usuarios, hasta el propio Elon Musk, que ha acusado al escritor de mentir.

Charlie Kirk, de 31 años, participaba en un foro universitario como los que organizaba en campus universitarios desde 2012, donde debatía de manera confrontativa con estudiantes liberales, cuando recibió un disparo en el cuello desde un techo cercano.