Dani Martín desvela su voto en las próximas elecciones y pide que todos sigan su ejemplo: "Os animo"

El cantante español Dani Martín se ha mostrado firme y contundente en uno de sus conciertos sobre la política y su voto de cara a las próximas elecciones.

"Os animo a que no votéis a nadie. A nadie", ha sentenciado el exvocalista de El Canto del Loco ante miles de personas. "Que se den cuenta de que no nos representa ninguno, absolutamente ninguno. Todos buscan algo de nosotros y nosotros valemos demasiado. Nuestro valor, nuestro corazón, es el mayor tesoro del mundo", ha defendido el cantante.

Una reflexión que llegaba después de que alguien del público gritase "¡Dani presidente!", después de que el cantante hubiera dado su opinión sobre las dos últimas tragedias que ha vivido España: la pandemia del Covid y la dana del 29 de octubre de 2024.

La dana la sacó el pueblo para adelante

"El Covid lo sacamos nosotros, sobre todo los médicos, doctores y enfermeros a los cuales no se les ha subido el sueldo. A la gente de las ambulancias, los bomberos, los policías. Creo que la dana la sacó el pueblo para adelante también. Y lo más acojonante es que todo es un bucle donde nadie nos da explicaciones", ha sentenciado Dani Martín.

Durante su reflexión, el cantante también se acordó de los más jóvenes y pequeños. "Que viva esta vida maravillosa. Espero que a los jóvenes y a los pequeños no se lo pongan más difícil", ha dicho.

Tras estas palabras, el artista ha pedido que los jóvenes "tengan derecho a una vivienda digna, a un puesto de trabajo digno y a permitir sacar adelante sus sueños".

El cantante se ha dirigido también expresamente a los políticos, a quien ha mandado un claro mensaje: "Les mando un abrazo a los políticos para que piensen más en la ciudadanía y no en las empresas que les representen".