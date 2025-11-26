Prueba el turrón de pizza margarita de Dabiz Muñoz de 17 euros y dicta sentencia: "Si no fuese así, no os lo diría"

La creatividad en la gastronomía tradicional también ha llegado a los turrones. Este 2025, el prestigioso chef español Dabiz Muñoz ha revolucionado el mercado de los turrones con su nueva entrega de turrones de característicos sabores. Los nuevos productos combinan el dulce y salado, haciendo una increíble mezcla de sabores que sin duda sorprende al paladar.

Esta nueva remesa de turrones dará que hablar, aunque por ahora el que se ha viralizado ha sido el turrón con sabor a pizza margarita. El producto tiene hasta la forma redonda de una pizza al uso.

"Estoy rayadísimo", ha dicho un joven en un vídeo publicado en su cuenta de TikTok que se ha hecho viral por su reacción al probar el turrón de Dabiz Muñoz. "Tengo que seguir comiendo para saber si está bueno", sentencia el joven cuando solo había probado el producto. "Está bueno, sabe a pizza y a chocolate blanco".

Sabe a pizza y a chocolate blanco

El joven, que se dedica a subir contenido probando comida nueva, ha reconocido que este turrón del chef español no le ha dejado indiferente. "Me ha gustado. Si no me hubiera gustado, os lo hubiera dicho. No voy a mentir".

Otros turrones de Dabiz Muñoz

Además del turrón de pizza margarita, que tiene un precio de 16,90 euros, hay otros tres nuevos sabores: Turrón Cookies & Cream a la brasa, Turrón nachos Texmex y Turrón Chicken Waffle. Todos ellos tienen el mismo precio.