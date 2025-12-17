Localizan ahorcado en su casa a un famoso tiktoker de EEUU: sus hermanos confirman la noticia

El tiktoker e influencer Tucker Genal ha muerto a los 31 años. El joven fue encontrado ahorcado en su domicilio de Los Ángeles (California).

La noticia ha caído como un jarro de agua fría para su familia, especialmente para sus hermanos Carson y Connor. "Ni siquiera sé por dónde empezar. Fuiste mi mejor amigo y un hermano mayor aún mejor, toda mi vida la he pasado admirándote y tratando de seguir tus pasos porque siempre fuiste mi héroe", ha escrito Carson en su cuenta de Instagram.

En la publicación se puede apreciar una galería fotográfica llena de momentos y recuerdos de los tres hermanos antes de que la ausencia de Tucker llegase a sus vidas.

En el comunicado han pedido que la noticia se trate con respeto: "En este momento increíblemente difícil, pedimos respetuosamente privacidad mientras lloramos y comenzamos a afrontar la vida sin él". No se han olvidado de agradecer todo el apoyo que han recibido tras la triste noticia: "Estamos profundamente agradecidos por la amabilidad y la comprensión mostradas a nuestra familia".

Impacto en redes sociales

En redes sociales, Tucker Genal era todo un referente. Contaba con más de 2,6 millones de seguidores en Tiktok y aglutinaba múltiples visualizaciones en su contenido. También pisaba fuerte en Instagram, donde contaba con más de 350.000 seguidores.

Su última publicación en Tiktok fue una galería fotográfica en la que había una foto por cada mes del año. Nadie esperaba que la vida de Tucker tuviera ese final.