Los "chavales" de Arturo Pérez-Reverte le arropan en su fiesta de cumpleaños: "Gracias por la tarta de cumple"

Arturo Pérez-Reverte celebró su cumpleaños rodeado de su grupo de amigos del mundo del periodismo y la cultura. El escritor compartió en X una fotografía del encuentro acompañada de un mensaje escueto: "Gracias por la tarta de cumple, chavales"

En la foto aparecen algunos nombres conocidos del panorama mediático español. De izquierda a derecha, aparecen Melquiades, dueño del café Varela, el periodista Antonio García Ferreras, el veterano cronista Raúl del Pozo, el cineasta Álex de la Iglesia, el propio Reverte, el escritor y divulgador Edu Galán, y los periodistas Manuel Jabois, Juanma Lamet y Antonio Lucas.

Aunque no todos mantienen una relación pública estrecha con Pérez-Reverte, sí existe constancia de la amistad que el escritor comparte con Jabois y Lucas, con quienes ha participado en diversas conversaciones públicas y encuentros literarios. Otros, como Ferreras o Álex de la Iglesia, aparecen en la escena festiva más por afinidad social que por vínculos profesionales documentados.

Edu Galán respondió a la publicación con un irónico "chavales, chavales…", un guiño humorístico a la edad media del grupo y a la distancia entre la palabra "chavales" y la realidad evidente de la fotografía.