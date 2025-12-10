El comentario viral de Luis Tosar sobre la "reivindicación" de los jóvenes a la figura de Franco: "Aún estamos pagando en dolor"

El actor Luis Tosar, que está presentando su nueva película, "Golpes", en la que encarna a un policía franquista en plena transición, ha cargado contra los jóvenes que piensan que los años de la dictadura franquista fueron buenos o muy buenos, según el último barómetro del CIS. "Aún estamos pagando en dolor", ha lamentado en una entrevista en 3CatRadio.

"Parece que los jóvenes no identifican que Franco condenó a un país a 40 años de oscuridad", ha expresado el actor. Tosar ha asegurado que le produce "mucho dolor" que "chavalitos" de 25 años reivindiquen la figura del dictador "como si ese señor no fuera el que un 18 de julio se alzó en armas contra un gobierno legítimo y provocó una guerra de tres años que todavía estamos pagando en dolor".

No sé si identifican que es la misma persona que provocó muchas muertes

Para el protagonista de Golpes, la culpa es de las generaciones venideras por creer que muchas cosas estaban olvidadas y cerradas. "Hay peligro en el olvido que hemos tenido", ha advertido y ha reflexionado acerca de que "nadie se ocupa de que los jóvenes asocien ideas y sepan realmente quién fue ese personaje". "No sé si identifican que es la misma persona que sometió a este país a 40 años de retraso y que provocó muchas muertes", ha puntualizado.

Además, ha ironizado al respecto de que muchas personas hablan de falta de libertad de expresión o que España actualmente es una dictadura, cuando la realidad es que es "la era en la que se puede hablar de todo", promoviendo discursos que le dan "miedo" que se puedan decir. "Pero lo pueden hacer", ha apostillado.

El actor ha cargado contra aquellos que no hablan claro de la dictadura "por puro rédito político" y se ha mostrado apenado por "todo lo que está ocurriendo en este país".

La respuesta de Tosar a aquellos que dicen que los actores viven de "paguitas"

En la entrevista, Tosar ha sido preguntado por aquellos que creen que hay que erradicar la cultura, a los que ha llamado "cenutrios" y ha manifestado que quienes quieren hacerlo, concretamente la ultraderecha, es porque saben que es "un movimiento de contestación".

Además, para rebatir el argumento que estos mismos partidos utilizan siempre, sobre que viven de "paguitas", el actor ha respondido de manera muy contundente: "No se dan cuenta de la cantidad de puestos de trabajo que generala industria cultural y de la cantidad de dinero que aporta al PIB".

Luis Tosar va a presentar la próxima edición de los Goya junto a la cantante Rigoberta Bandini. Cuando se conoció la noticia, avanzó que habrá "mucho catalán, mucho gallego, mucho euskera y mucho castellano" durante la gala, que tendrá lugar en Barcelona el próximo 28 de febrero. En 3catradio ha contado que la gente le ha dado "el pésame" y le han advertido: "¿Dónde te has metido?" Pero él lo afronta con tranquilidad: "Es nuestra ceremonia, alguien debe presentarla".