Dani Martín se arrepiente y pide perdón: "Mis palabras son fruto del hartazgo"

El cantante Dani Martín se ha arrepentido de sus palabras y ha pedido perdón tras animar a la gente a no votar: "Cuando cometo un error, me gusta pedir perdón", ha publicado en una historia en su cuenta de Instagram. El cantante en uno de sus conciertos celebrados en el Movistar Arena se mostró contundente acerca de la política actual: "Todos buscan algo de nosotros y nosotros valemos demasiado", dijo ante miles de personas.

"Os animo a que no votéis a nadie. A nadie. Que se den cuenta de que no nos representa ninguno", fueron sus palabras. Sin embargo, el exvocalista de El Canto del Loco ha recibido multitud de críticas, por lo que, tras la repercusión, ha pedido disculpas y ha asegurado que sus palabras son "equivocadas, fruto del hartazgo ante la falta de integridad y compromiso que estamos viviendo".

El cantante ha terminado su perdón con una petición: "Ojalá una gestión más justa, más unidad y mismos derechos y oportunidades para todas y todos".

Las palabras de Dani Martín en su concierto llegaron después de que alguien desde el público gritara "¡Dani, presidente!" Momentos antes, el cantante había reflexionado sobre la pandemia de la covid-19 y la dana del 29 de octubre. Sobre ambas, Martín aseguró que España salió adelante gracias "al pueblo".

Captura de pantalla de la historia de Dani Martín pidiendo disculpas | Instagram Dani Martín

El cantante, además, recalcó que a "los médicos, doctores y enfermeros", gracias a los cuales se superó la pandemia, "no se les ha subido el sueldo", igual que a otros profesionales como los que trabajan en ambulancias, los bomberos y los policías. Recordó que la dana "también la sacó el pueblo para adelante", al tiempo que criticó que "todo es un bucle donde nadie nos da explicaciones".

Dani Martín en su reflexión también habló sobre el problema de la vivienda, los salarios o el trabajo y pidió que los jóvenes tengan derecho "a sacar adelante sus sueños". Por último, envió "un abrazo" a los políticos, a los que pidió que piensen "más" en la ciudadanía y "no en las empresas que les representen".

No es la primera vez que se pronuncia acerca de temas políticos. En una entrevista con Jordi Évole en el programa Lo de Évole, el cantante cargó contra los evasores fiscales y las personas que pagan sus impuestos en Andorra: "Me toca los cojones", sentenció con rotundidad. En esta entrevista comentó que su manera de ser patriota "y de querer a este país" es llevando "todos los deberes hechos".

"Hay que pagarlos", le respondió a Évole cuando este le preguntó cómo llevaba el tema de pagar impuestos. "Los que hacen trampas son los que luego sacan la bandera más grande. Yo también saco mi bandera cuando hay que pagar impuestos, es lo justo", concluyó el ex miembro de El Canto del Loco.