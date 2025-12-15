El sorprendente acuerdo entre George Clooney y su mujer que aplicará en todas sus películas: "No voy a..."

El actor estadounidense George Clooney, de 64 años, dice adiós a sus días de galán en la gran pantalla. Según el pacto que afirma haber alcanzado con su mujer, la abogada libanesa Amal Clooney, no planea besar más a ninguna actriz en sus películas.

Así lo ha anunciado en una entrevista con el diario Daily Mail, donde asegura que tomó la decisión tras mantener una conversación con su esposa. "He estado intentando seguir el mismo camino que Paul Newman; 'Bueno, pues ya no voy a besar a ninguna chica más'", añade el protagonista de filmes como 'O Brother, Where Art Thou?' (2000).

Adiós a las películas románticas

El también director de cintas como 'Good Night and Good Luck' (2005) no es la primera vez que se ha pronunciado sobre su intención de dar un paso atrás al frente de películas románticas. Según recoge Variety, en marzo contó al programa estadounidense 60 Minutes que quería dejarle hueco a las nuevas generaciones: "Mira, tengo 63 años. No estoy tratando de competir con protagonistas de 25 años. Ese no es mi trabajo. Ya no voy a hacer más películas románticas", dijo entonces. El actor, que comparte su vida con Amal desde que se casaron en 2014, comienza así una nueva etapa en su carrera profesional.

El matrimonio de George y Amal Clooney

Desde que se conocieron en 2013 no han dejado de construir los pilares que hoy sostienen su relación. Tras un breve noviazgo y varios años de matrimonio, la pareja dio la bienvenida a mellizos en 2017: Ella y Alexander.

Actualmente, llevan más de una década juntos y todo apunta a que la pareja seguirá así mucho tiempo. Ambos se esfuerzan por alimentar el matrimonio y ya han afirmado en varias entrevistas que han tenido muy pocas o casi ninguna pelea seria. Eso, sumado a su gran complicidad y una fuerte amistad, les augura un futuro prometedor.