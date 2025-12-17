La respuesta de Alejandro Sanz a Feijóo después de decir que los "andaluces no saben contar"

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha incendiado las redes sociales debido a un comentario que hizo en la cena de Navidad del partido. El popular intentó hacer una broma sobre un tema que siempre es asunto de debate entre andaluces y gallego: los kilómetros de costa.

Feijóo, que es de Galicia, aseguraba: "Tenemos los mayores kilómetros de costa. Los andaluces no están de acuerdo, pero no saben contar". Este intento de chascarrillo no ha sentado bien a los andaluces, que pronto han llenado las redes de comentarios contra el líder popular, entre ellos el cantante Alejandro Sanz: "Así se cuenta en Andalucía", le ha dicho en una publicación en su perfil de X.

Alejandro Sanz, aunque es madrileño, tiene una fuerte conexión con Andalucía porque sus padres son gaditanos. "Un dos tres, cuatro cinco seis, siete ocho, nueve diez. Así se cuenta en Andalucía", ha espetado el cantante, en una clara referencia al compás típico del flamenco. La publicación ha generado un gran impacto en redes y ya lleva más de 9.000 me gusta, 2.000 republicaciones y más de 300 respuestas.

El cantante no ha sido el único que ha respondido a Feijóo. La vicepresidenta primera del Gobierno y candidata del PSOE por Andalucía, María Jesús Montero, ha tachado las declaraciones del gallego de "falta de respeto" y ha aprovechado para atacar al presidente Juan Manuel Moreno Bonilla. La socialista ha utilizado el verbo contar en su réplica, pero para atacar.

"Sabemos también que no podemos contar con que Moreno Bonilla le exija una rectificación porque hace tiempo que comprobamos que prioriza los intereses de Génova a los de Andalucía", ha indicado.

El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García Sánchez, también ha cargado contra Feijóo con un duro ataque: "Sabemos contar perfectamente. Contamos la de tontos que hay en el PP" al tiempo que pide que "ojalá, Feijóo y Moreno Bonilla se pelearan por el número de sanitarias contratadas en vez de por estas tonterías".