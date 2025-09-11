Quién era Charlie Kirk, el activista cercano a Trump asesinado en Estados Unidos

La noticia del asesinato de Charlie Kirk ha conmocionado a Estados Unidos en las últimas horas. El activista recibió un disparo en el cuello mientras participaba en un acto en la Universidad de Utah Valley y falleció poco después del ataque. Su muerte fue comunicada por el propio Donald Trump en un mensaje en redes sociales.

A sus 31 años, Kirk era considerado una de las caras jóvenes más importantes del movimiento Make America Great Again (MAGA) y contaba con millones de seguidores. Estaba casado y tenía dos hijos pequeños.

Su salto a la fama y su carrera comenzaron política comenzaron en 2012 con la creación de la organización conservadora Turning Point USA, que tenía por objetivo promocionar los valores conservadores y de libre mercado en los ambientes universitarios de Estados Unidos y que terminó convirtiéndose en uno de los foros más importantes de los seguidores de Trump.

Kirk se hizo conocido a través de su participación en debates estudiantiles llegando a reunir a miles de jóvenes y figuras destacadas de la política estadounidense en sus conferencias anuales.

Además, prestó apoyo a Trump en varios de sus mítines en la última campaña electoral y estuvo presente en la ceremonia de investidura del presidente. El propio Trump ha ordenado tras su muerte ondear las banderas del país a media asta hasta el domingo en honor a "un verdadero gran patriota estadounidense".

Sus polémicas opiniones sobre inmigración, feminismo, las vacunas, el COVID-19, la educación pública o temas raciales protagonizaron importantes confrontaciones con líderes demócratas. En 2023, Kirk aseguró que las muertes por armas de fuego eran "desafortunadamente" un precio que valía la pena pagar para preservar la Segunda Enmienda de la Constitución, que garantiza el derecho a portar armas.

También fue criticado por su papel en la retórica previa al asalto al Capitolio en enero de 2021, aunque nunca se le implicó legalmente en él.

Tenía un podcast diario llamado 'The Charlie Kirk Show' en el que comentaba noticias y temas políticos y publicó dos libros: 'Time for a Turning Point' y 'The MAGA Doctrine'.