El nuevo vídeo que ha publicado el FBI del asesino de Charlie Kirk: "Tras el tiroteo huye del lugar"

El Buró Federal de Investigaciones (FBI), junto a las autoridades locales de Utah, exhibieron este jueves un vídeo del sospechoso de haber disparado al activista conservador Charlie Kirk en el campus de la Universidad de Utah.

El vídeo de seguridad, de una cámara del estacionamiento de la universidad, muestra a un sujeto vestido de negro que desciende del techo de uno de los edificios del campus y luego se pierde al retirarse por una autopista aledaña.

Según explica el FBI, las pruebas recogidas en la azotea incluyen huellas de zapatos, una huella de antebrazo y una huella de palma. El arma y la munición del tirador se recuperaron en una zona boscosa cerca de la universidad.

Las nuevas imágenes fueron exhibidas por el comisionado de seguridad pública de Utah, Beau Mason, junto al director del FBI, Kash Patel, y el gobernador de Utah, Spencer Cox, durante una conferencia de prensa que duró 10 minutos y en la que las autoridades no admitieron preguntas.

Se ofrece una recompensa de 100.000 dólares

Los investigadores han realizado casi 200 entrevistas mientras trabajan para llegar "al fondo del asesinato de Charlie Kirk", dijo el gobernador Cox, quien también señaló que se preparan para pedir la pena de muerte para el responsable cuando sea detenido.

Las autoridades destacaron que 20 agentes del orden están a cargo de la investigación y recordaron la importancia de la colaboración ciudadana, señalando que se ofrece una recompensa de 100.000 dólares por información que conduzca a la captura del sospechoso.

El ataque en la universidad y el arma utilizada

Charlie Kirk, de 31 años, participaba en un foro universitario como los que organizaba en campus universitarios desde 2012, donde debatía de manera confrontativa con estudiantes liberales, cuando recibió un disparo en el cuello desde un techo cercano.

El arma recuperada fue un rifle de cerrojo de gran potencia hallado en un bosque próximo al campus, con un cartucho usado y otros tres sin disparar que contenían inscripciones que podrían reflejar ideologías extremistas.

El ataque se produjo mientras Kirk intervenía en uno de sus habituales eventos de debate conservador, que lo habían convertido en un referente del activismo juvenil y del movimiento ultraconservador en universidades de EEUU.