Antena 3 vuelve a situarse como la cadena de televisión con mejor imagen de España por decimotercer año consecutivo. Así lo refleja la última edición del Estudio de Imagen de TV de Personality Media, elaborado a partir de las opiniones de 19.574 personas mayores de 16 años.

La cadena de Atresmedia, que acumula cinco temporadas consecutivas como líder de audiencia, consigue además la primera posición en 10 de los 11 atributos analizados, consolidando su liderazgo tanto en entretenimiento como en calidad de programación, credibilidad informativa y valoración de sus presentadores.

En concreto, Antena 3 encabeza las categorías de mejores programas informativos (27%), buenos presentadores (27%), mayor calidad (26%), programación para todo tipo de públicos (26%), programación variada (25%), entretenimiento (25%), credibilidad de sus informativos (24%), identificación con su programación (21%), innovación (20%) y cadena preferida (16%).

'Pasapalabra' y 'El Hormiguero', los programas mejor valorados

El estudio también analiza la percepción de calidad de los principales programas de la televisión española, tanto en las franjas de Day Time como de Prime Time.

En la programación diurna, 'Pasapalabra' ocupa la primera posición con un 40%, seguido de 'Cocina abierta de Karlos Arguiñano' (36%) y Antena 3 Noticias (34%). De esta forma, los tres espacios mejor valorados en esta clasificación pertenecen a Antena 3.

Por su parte, 'El Hormiguero' vuelve a ser el programa mejor valorado del Prime Time, con un 28%, por delante de 'La revuelta', de La 1, que alcanza el 27%.

La presencia de Atresmedia entre los contenidos más valorados se extiende a otros formatos como 'Equipo de investigación', que ocupa la tercera posición del ranking de Prime Time, además de 'Lo de Évole', 'Tu cara me suena', 'El Intermedio' y 'El peliculón', todos ellos entre los diez primeros.

Antena 3 Noticias destaca por su credibilidad y calidad informativa

La información es otro de los pilares que explican los resultados de Antena 3 en este estudio.

Antena 3 Noticias lidera la valoración de los principales informativos de las cadenas generalistas en atributos como credibilidad, calidad, presentadores, innovación, atractivo visual, modernidad e identificación con sus contenidos.

Los informativos de Antena 3 obtienen un 24% en credibilidad, un 26% en calidad y un 28% en buenos presentadores. También destacan en atractivo visual (27%), modernidad (22%) y contenido innovador (21%).

Estos resultados sitúan a Antena 3 Noticias por delante del resto de las ofertas informativas analizadas en los principales indicadores de imagen.

laSexta, la segunda cadena privada mejor valorada

El estudio también destaca el posicionamiento de laSexta como la segunda cadena privada mejor valorada en ocho de las once categorías analizadas.

La cadena sobresale especialmente en innovación (13%), buenos presentadores (13%), programación variada (12%), mejores programas informativos (12%) y credibilidad informativa (11%).

En el apartado de contenidos, laSexta Noticias se sitúa entre los programas diurnos destacados por su calidad, con un 23%.

También sobresalen espacios como 'Equipo de investigación', 'Lo de Évole' y 'El Intermedio', que figuran entre los programas de Prime Time mejor valorados por los espectadores.

'Espejo Público' y 'Al Rojo Vivo', referentes de la actualidad

El análisis de los principales programas de actualidad matinal también ofrece resultados destacados para Atresmedia.

'Espejo Público' obtiene los valores más altos en primera elección en todos los atributos estudiados, salvo en sensacionalismo. El programa sobresale en rigor informativo, credibilidad, calidad, presentadores, colaboradores, entretenimiento, respeto e innovación, entre otros aspectos.

Por su parte, 'Al Rojo Vivo', de laSexta, mantiene una posición destacada entre los espacios de actualidad analizados.

Un estudio realizado entre cerca de 20.000 personas

Los resultados proceden del Estudio de Imagen de TV de Personality Media, cuyo trabajo de campo se realizó en mayo de 2026.

La investigación se llevó a cabo mediante entrevistas online a 19.574 personas mayores de 16 años de toda España, con el objetivo de conocer la percepción de los espectadores sobre las principales cadenas de televisión, sus programas y sus profesionales.

El análisis vuelve a situar a Antena 3 en cabeza de los principales indicadores de imagen y refuerza la presencia de los contenidos de Atresmedia entre los mejor valorados de la televisión española.