¿Quién es Isabel Peralta, el joven rostro de la extrema derecha en España becada en Alemania por un partido nazi?

Isabel Medina Peralta se hizo famosa en la sociedad española después de la polémica que generó en las redes sociales con un discurso antisemita en un acto de homenaje a los caídos de la División Azul, los españoles voluntarios que se alistaron para luchar contra la Unión Soviética, en el lado de la Alemania nazi, durante la Segunda Guerra Mundial.

Su discurso traspasó las fronteras y desde el pasado 7 de septiembre, la joven está viviendo en Dusseldorf, Alemania, becada durante diez meses por el partido neonazi 'Der III Weg'. Allí aprenderá sus técnicas de propaganda y combate para luego volver a España y aplicarlas aquí, según informa el diario 'Caso abierto'.

Desde que Peralta está en Alemania, el Der III Weg ha organizado grupos de patrullas ciudadanas para encontrar e intimidar a refugiados políticos que se encuentran en Brandenburgo: "Miembros y simpatizantes de nuestro partido revolucionario nacional organizan los llamados pasos fronterizos en dichas fronteras exteriores de nuestra patria. Bien equipados, nuestros activistas ahora caminan por las regiones fronterizas para localizar a los extranjeros ilegales. Esta vez no nos quedaremos de brazos cruzados mientras millones de extranjeros llegan a nuestro país".

Así fue el discurso antisemita de Isabel Medina Peralta

El discurso de esta joven falangista desató las alarmas al declarar: "Es nuestra suprema obligación luchar por una España y por una Europa ahora débil y liquidada por el enemigo, que siempre es el mismo con distintas máscaras: el judío, porque nada más certero que esa afirmación".

El judío es el culpable

Además, Peralta continuó diciendo que "el judío es el culpable" y recordó que la División Azul "luchó por ello" para librar a Europa del "comunismo, que es una invención judía destinada a enfrentar a los obreros".

Las Fiscalía de Madrid está investigando como un posible delito de odio en los insultos y comentarios antisemitas que se produjeron durante este acto y, al igual que la comunidad judía, que también amenazó con llevarla ante los tribunales acusada de delito de odio.

Su discurso en contra de los Menas: "No aportan más que desgracia"

No es la primera vez que la joven intervenía como oradora en una concentración. De hecho, durante una manifestación contra la inmigración, Peralta aseguró que los Menores Extranjeros No Acompañados (MENAS) eran portadores de enfermedades y los acusó de ser "bazofia extranjera" que lo que hacen es "violar, amenazar, robar, atracar y turbar la paz de un pueblo". Por lo que explicó que "no aportan más que desgracia".

Lo sigo diciendo y volvería a decir mil veces más

A pesar del revuelo que sus declaraciones causan entre la sociedad española, Peralta se reafirmó en ellas y continuó defendiendo en Twitter su posición antisemita, por lo que su cuenta ha sido bloqueada. "Os da miedo la verdad. Pero lo bueno y verdadero siempre triunfa en este mundo", apuntó.

Asimismo, la joven continuó incidiendo: "Está claro que no me falta razón, a la vista saltan las consecuencias de señalar al sionismo y a ciertos estratos de esa raza como los que dominan el mundo. Lo sigo diciendo y volvería a decir mil veces más".

Sin embargo, Isabel M. Peralta no se considera racista, ya que en julio salió en defensa de un falangista negro y dijo en sus redes sociales: "El fascista no odia las razas, el fascista las ama. Ama la variedad del mundo, la diversidad de razas, costumbres y culturas y quiere preservarlas". Aunque matizó que "el fascista odia a los verdaderos culpables de esta invasión y suplantación racial. Al antirracista, al sionista".

Por otra parte, en otras ocasiones se ha mostrado en contra del feminismo y de los homosexuales, llegando a decir que estos últimos son "la degeneración llevada al extremo".

Reacción de la comunidad judía en España

El presidente de la sede de Yad Vashem en España, una organización judía, Sam Bengio, reconoce en Onda Cero "estar escandalizado por la corta memoria histórica que existe en cuando a una de las tragedias más importantes de la Historia".

Es inadmisible oír hablar con tanta ligereza y falta de sensibilidad de tendencias políticas que han supuesto la aniquilación de la judería europea

Bengio insiste en que está "escandalizado y extremadamente preocupado por el resurgimiento de movimientos de odio solo 75 después de esta catástrofe universal". Y califica de "inadmisible" el "oír hablar con tanta ligereza y falta de sensibilidad de tendencias políticas que han supuesto la destrucción del continente europeo y la aniquilación de la judería europea".

Además, el presidente de la sede de Yad Vashem en España considera que "agitar nombres, tendencias, sectas y banderas que hayan pertenecido a los que han provocado tal catástrofe, es en sí una apología del los movimientos racistas más execrables que han construido su ideología alrededor del odio". Por lo que sostiene que "recordar, utilizar y manejar esos nombres y ponerlos otra vez en la actualidad, es condenable".