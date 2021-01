¿Qué pasó realmente en la muerte de La Veneno?

Hoy en día, no es necesario explicar quien fue Cristina Ortiz, La Veneno, ya que o por verla en la televisión o por haber visualizado la serie 'Veneno' de los Javis, todo el mundo la conoce. Desde sus inicios humildes, su carisma mediático, sus relaciones tóxicas con hombres a su inesperada muerte, la vida del icono trans fue un auténtico enigma y actualmente, hay aspectos de ella que todavía no se conocen, empezando por su muerte.

Según las investigaciones que se hicieron, Cristina Ortiz tuvo un accidente en el baño de su casa, donde se dio un golpe y perdió el conocimiento. Horas más tarde, la dueña del bar que la encontró aviso a los servicios sanitarios, que trasladaron rápidamente a la cantante al Hospital La Paz (Madrid), en el que murió 3 días después por un traumatismo craneoencefálico.

'Equipo de Investigación' intentará arrojar luz sobre este terrible accidente, del que muchas personas no quedaron convencidas con la teoría del golpe en el baño. Gloria Serra ha asegurado en una entrevista con Julia Otero que, tuvieron que volver a grabar el programa hace 2 días porque encontraron a un testigo que puede dar un giro y conseguir que se reabra el caso de su muerte. El episodio contará con un criminalista y un abogado penalista para intentar aportar nuevos datos.

Versiones contradictorias

El nuevo testigo del suceso, que ya se habría puesto a disposición del Juzgado número 53 de Madrid alegando que hubo irregularidades tras hallar a La Veneno, ha reconocido que las pruebas a las que accedió la Policía estaban alteradas.

Por primera vez, el programa de La Sexta ha podido acceder a la mujer que encontró en el suelo a Cristina, que hasta entonces no había dado ninguna entrevista a los medios, y su versión contradice a la del entonces novio de la cantante. La testigo recuerda que La Veneno tenía la ropa rota y que nunca dijo haber tenido un accidente. Este dato puede hacer saltas las alarmas, teniendo en cuenta que 20 horas antes de que se diera el supuesto golpe, había llamado al 091 porque su pareja la quería matar y además, no era la primera vez que telefoneaba por ese motivo.

La familia de La Veneno busca justicia

Otro de los logros de 'Equipo de Investigación' ha sido poder contar con una entrevista a la madre de Cristina, María Jesús Rodríguez, tras muchos años sin hablar con la prensa. Ha declarado que su hija tenía la cara rajada y que había recibido amenazas de muerte. Su familia habría presentado un recurso a la negativa de reabrir el caso tras las informaciones del nuevo testigo. Consideran que no se siguieron los procedimientos adecuados durante la realización de la autopsia a La Veneno. Además, no saben por qué no se aplicó el protocolo de violencia de género, cuando la cantante había llamado a emergencias en varias ocasiones.

La popularización de la serie 'Veneno' que estrenaron los Javis ha contribuido, sin duda, a que muchas personas se preguntaran cuál y cómo fue realmente el final de Cristina Ortiz, por lo que varios contactaron con 'Equipo de Investigación' solicitando un programa sobre ella.

Todavía no está claro que sucedió exactamente el día que encontraron al icono trans en el suelo de su piso de Madrid, sin embargo, Gloria Serra afirma que tienen datos lo bastante potentes "como para reabrir el caso", aunque su objetivo no es provocar heridas sino que se investigue con todas las garantías su muerte. Sea como fuere, este episodio de 'Equipo de Investigación' arrojará nuevas pistas sobre uno de los momentos más importantes de la historia de la televisión en España.