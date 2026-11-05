Cambios en la TDT: estos son los canales en UHD y los que cambian de frecuencia

Los canales en ultra alta definición ya están aquí. Hoy, 5 de noviembre, la Televisión Terrestre Digital, comúnmente conocida como TDT, cambiará debido a la llegada de las emisiones en ultra alta definición (UHD) o 4K, además de nuevos canales y otros que aparecerán en otras frecuencias.

Nuevo método de transmisión de cuatro canales, entre ellos Antena 3

Serán cuatro los canales que cambian su formato para ofrecer al espectador su mejor calidad de imagen y sonido: La 1, La 2, Antena 3 y Telecinco. Estos canales modifican su imagen tras la implantación del estándar DVB-T2, un método de transmisión de la señal que aprovecha mejor el ancho de banda y permite aumentar la capacidad de los canales, que podrán emitir en UHD o 4K.

El Gobierno ha publicado una guía en el portal digital en la que asegura que solo será necesaria una resintonización automática por parte de los hogares. No habrá que poner antenas nuevas ni tendrá que ir un técnico a revisar la instalación.

Además, esta resintonización será necesaria para poder seguir viendo estos cuatro canales en concreto, que dejarán de verse como habitualmente, ya que se mueven de posición en el dial. Es el caso de Clan, DKISS, Atreseries y Be Mad.

También destaca la llegada de un nuevo canal en la parrilla, La Séptima, que comienza a emitir hoy, jueves 5 de noviembre, a las 12h.

Cómo resintonizar la TDT

Para poder adaptar la televisión a los cambios de la TDT, se debe resintonizar la tele desde el menú de configuración. Una vez dentro, aparecerá una opción de buscar canales, emisión, sintonización, instalación o configuración (la opción varía según el fabricante).

El siguiente paso será elegir búsqueda automática o manual de canales e iniciar la resintonización, y una vez se complete, habrá que guardar la lista y reordenar los canales al gusto de cada uno.

Además, no será necesario que compres un nuevo televisor si el tuyo no admite la señal de UHD porque la señal HD seguirá viéndose. Es probable que, si el televisor tiene pocos años, esté preparado para la señal UHD, mientras que los más antiguos, no. Si no lo tienes claro, la OCU recomienda mirar lo siguiente: