Pasapalabra estrena AlaZ, la nueva y emocionante prueba final: así ha sido el primer duelo entre Javier y David

Javier y David han sido los concursantes encargados de estrenar AlaZ, la nueva prueba final de Pasapalabra, que ha brillado en su estreno este viernes con un 26,1% y se ha disparado hasta el 28,3% en el desenlace. El programa alcanza de esta manera su mejor resultado en cuatro meses, desde la entrega del bote de Rosa el pasado 5 de febrero.

Las normas de AlaZ

Pero antes de proceder con el emocionante duelo, Roberto Leal explicaba las nuevas normas por las que se regía este nuevo formato.

Definiciones que empiezan o incluyen una determinada letra del abecedario y tendrán que adivinar de qué palabra se trata.

que empiezan o incluyen una determinada letra del abecedario y tendrán que adivinar de qué palabra se trata. El concursante que más segundos haya acumulado durante las pruebas podrá decidir si empieza por la A y termina por la Z o todo lo contrario, si empieza por la Z y termina por la A.

durante las pruebas podrá decidir o todo lo contrario, si empieza por la Z y termina por la A. Su contrincante tendrá que hacer lo opuesto.

Los concursantes podrán ver el número de letras que contiene la respuesta correcta.

que contiene la respuesta correcta. Durante toda la prueba, tendrán la oportunidad de pedir una letra como pista para resolver cada palabra. Eso sí, cada letra hará que se descuenten cinco segundos de su tiempo.

Una prueba estratégica

Por tanto, el componente estratégico se ha tornado clave en esta nueva prueba, ya que cada decisión tomada por cada jugador puede inclinar la balanza tanto para un lado como para el otro.

El resultado se ha decidido casi al final y ha estado protagonizado por la tensión, la incertidumbre y la emoción: el primer duelo del nuevo formato se ha saldado con un empate entre ambos jugadores.