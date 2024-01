Las confesiones de C.Tangana con Jordi Évole: Rosalía, drogas, su polémica en OT o la denuncia a un conocido restaurante

El cantante C. Tangana ha contado a Jordi Évole, en 'Lo de Évole' de laSexta, que él siempre tuvo claro que quería trascender y hacer algo que mereciera la pena, intervenir en el mundo. Durante su entrevista con el presentador, C. Tangana no ha dudado en hablar sobre las polémicas en las que se ha visto envuelto a lo largo de estos años.

Además, se ha sincerado sobre su intención de adentrarse ahora en su nueva faceta de director de cine. Entre paseos, cenas reposadas o recibiendo un masaje en un balneario, presentador y entrevistado se adentran en temas como la fama, las adicciones o el ego.

C. Tangana habla claro sobre Rosalía

Jordi Évole pregunta a C. Tangana por una imagen muy concreta del videoclip de 'Tú me dejaste de querer': ¿quién es la pareja joven que escucha música en un banco? Para sorpresa del presentador, sin embargo, el artista asegura que no se trata una referencia a su relación con Rosalía.

"No son nadie en la vida real", sostiene Tangana, aunque reconoce que no es la primera vez que se lo preguntan. "Nunca he estado con Rosalía en un banco de Madrid, de un parque. Bueno, en alguno sí he estado, pero no he estado en esa actitud que están ellos, compartiendo música en el móvil", explica.

La compleja relación de C. Tangana con la fiesta y las adicciones

Preguntado por Jordi Évole acerca de en qué momento está ahora con las adicciones Tangana asegura que "bien". "Estoy en un buen momento de la relación con ellas, nunca he tenido ningún problema de adicción real a la droga, nunca he tenido un problema de adicción al juego ni a nada", sostiene el cantante. "Es esta sensación de que me puede dominar el personaje, de que me puede dominar la fiesta, lo que me preocupa", aclara.

C. Tangana habla sobre su polémica en Operación Triunfo

El artista ha desvelado qué piensa sobre la polémica que surgió a raíz de cantar 'Un veneno' en Operación Triunfo. Para él, fue algo "buscado" por el programa. "Me habían pedido muchas veces que fuera, pero yo dije que hacía música y me iba, porque no estoy de acuerdo con lo que significa el programa", reconoce.