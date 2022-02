Así es Amaia Aberasturi: su edad, su nominación al Goya y su defensa a las nuevas generaciones de jóvenes

El próximo domingo 27 de febrero la plataforma de ATRESplayer Premium estrena su nueva miniserie 'La edad de la ira', una adaptación de cuatro episodios de la novela homónima de Nando López, protagonizada por la actriz Amaia Aberastauri, quien junto a su compañero de reparto, el también actor Manu Ríos, visitan este jueves a Pablo Motos en 'El Hormiguero'.

Descubre de cerca a la actriz que tras su nominación a los Premios Goya en la trigésimo quinta edición como Mejor Actriz Protagonista por su interpretación en la película 'Akelarre' (2020), sigue proyectando su carrera para cosechar grandes éxitos.

Los comienzos de Amaia

En 1997 nació en Gautéguiz de Arteaga (Vizcaya), Amaia Aberasturi Franco, una niña tímida, amante de los caballos y de la tortilla de patata del 'Egala', el bar de sus padres. Siendo muy joven, tuvo que dejar atrás su pueblo y se trasladó a Madrid dispuesta a triunfar como actriz, su verdadera vocación. Es por ello que no solo se matriculó en Educación Infantil, sino que también estudió la diplomatura de Cine y Televisión en Central de Cine, formación que completó con talleres de artísticos, llegando a formarse también en danza contemporánea.

"Fuera del escenario siempre me sentía muy pequeñita, juzgada. No me atrevía a ser yo misma, pero al subirme a él me hacía grande. Era mi oasis, era libre para hacer lo que quisiera", expresó en una entrevista en la revista 'SM Moda', recogida por 'El Español'.

La historia de su segundo apellido

"Mi segundo apellido es Franco. Mi abuelo era Benigno Franco Franco Franco Franco y su hermano era Francisco Franco Franco Franco Franco. Me han hecho mucho bullying en los campamentos ¿Tú sabes lo que es eso? Pero aclaro que no era franquista. No somos franquistas. No tengo la culpa. Yo he nacido así. Yo soy muy decente", explicó entre risas Amaia Aberasturi Franco en una entrevista televisiva.

La trayectoria profesional de la actriz

El primer papel de Aberasturi en la gran pantalla le llegó en 2010 con la película 'Los castigadores' (Zigortzaileak), dirigida por Arantza Ibarra y Alfonso Arandia. Cinco años más tarde trabajó en 'Los huérfanos' (Umezurtzak) (2015), de Ernesto del Río y no fue hasta 2018 que la llamaron para el film 'Vitoria, 3 de marzo' (2018), de Víctor Cabaco. Sin embargo, el gran triunfo le llegó en 2020, año en el que no solo obtuvo un pequeño papel en 'Nora', el largometraje de la directora Lara Izagirre, sino que protagonizó 'Akelarre', una película de

Pablo Agüero que lanzó su meteórica carrera con la nominación al Goya como Mejor Actriz Protagonista.

Imagen de Amaia en Akelarre | @amaiaaberasturi

La intérprete también ha trabajado en series televisivas como '45 revoluciones' de Antena 3 y, a principios de 2021, se conoció su fichaje para la serie de Netflix, 'Bienvenidos a Edén', donde comparte pantalla con otras reconocidas actrices como Amaia Salamanca, Berta Vázquez o la cantante, Ana Mena. Finalmente, el próximo 27 de febrero saldrá el último trabajo de Amaia, 'La edad de la ira',

'Akelarre' y su nominación al Goya

La suerte de Amaia Aberasturi cambió cuando consiguió su papel como Ana en la película 'Akelarre', de Pablo Agüero Akelarre. Tras darle vida a una joven de 20 años que es arrestada al ser acusada de brujería, la actriz fue nominada en la trigésimo quinta edición de los Premios Goya como Mejor Actriz Protagonista.

"Cuando dieron a conocer la lista de nominados, estaba trabajando en Barcelona, en un ensayo para un nuevo proyecto, y dije a mi familia que estuviera atenta pero que no esperaba nada. Así que me olvidé de ello, y estuve concentrada en el trabajo: pasaron las horas y, de repente, me di cuenta de que el teléfono no dejaba de parpadear. Cogí el teléfono y vi que tenía llamadas de mi representante, de mis padres, de amigos… También tenía el WhatsApp lleno de mensajes. Al principio pensé que sería por la película, pero cuando vi mi nominación y las otras ocho para la película, me puse muy muy contenta", compartió la actriz en una entrevista para ‘EITB’.

Además, por el mismo trabajo, la vizcaína estuvo nominada en los Premios Feroz a Mejor Actriz Protagonista y en el Círculo de Escritores Cinematográficos como Mejor Actriz Revelación. Por si fuera poco, la película de Netflix se situó en el top tres mundial de la plataforma de streaming a tan sólo un día de haber sido estrenada y ganó cinco premios Goya.

Actualmente, Amaia, que ha confesado públicamente que el personaje de 'Akelarre' le exigió mucho tiempo, se sigue mostrando satisfecha con su trabajo y reconoce que ha sido un gran respaldo para su carrera por el reconocimiento que ha traído consigo su papel protagonista.

[[H4:Su nuevo trabajo, ‘La edad de la ira’]]

Este jueves la actriz de 24 años visita 'El Hormiguero' junto al actor Manu Ríos para presentar 'La edad de la ira', una adaptación de cuatro episodios de la novela homónima de Nando López, donde se abordan las complejidades sociales y personales que afectan a la adolescencia.

En este proyecto Amaia le da vida a Sandra, una joven "idealista, feminista, concienciada y educada en un ambiente familiar liberal, que no tiene tabúes en torno al sexo", y que se enamora de su mejor amigo Marcos (Manu Ríos), tal como desvela atresplayer.com

Según señaló Amaia en el diario ‘Crónica vasca’, “la clave de la historia es contar la historia de unos adolescentes en su día a día. Como algunos sufren en silencio, como otros se expresan, como otros que aparentemente no tienen ningún problema pueden sentirse mal... La adolescencia es un momento en el que las emociones están a flor de piel , son muy intensas y se viven multiplicadas por mil. En 'La edad de la ira' lo importante es adentrarnos en las emociones y los sentimientos de ellos. y ver cómo es una etapa tan compleja como es la adolescencia, algo que hasta ahora no se ha visto mucho en las series en España”.

En defensa de las nuevas generaciones

Retomando declaraciones que Amaia dio en 'Crónica Vasca', la actriz denuncia cómo desde la edad adulta se juzga a los jóvenes: "Hay una idea muy simplificada de la adolescencia desde el punto de vista adulto. No se puede hacer de menos a los problemas de los adolescentes y ahí creo que falta un poco de empatía adulta. Es una época donde ellos se están encontrando a sí mismos y están en la búsqueda de la identidad tanto personal, como sexual, por lo tanto se cometen muchos errores y a la mínima ya se les juzga".

En cuanto a la actuación de los jóvenes durante la pandemia de la Covid-19, Amaia apunta que "hay muchos que han respetado todas las normas" y que el ser más o menos responsables no es una cuestión de edad: "No se puede generalizar", concluye.

Los caballos, su gran pasión

En una de sus muchas intervenciones, Amaia desveló que lo que más echaba de menos cuando estudiaba Educación Infantil en Madrid era a su caballo, ya que ha montado desde pequeña. Por este motivo, tras dejar Madrid se compró uno: "Decidí que quería vivir en el País Vasco y viajar cuando me tocara trabajar. Soy muy vasca y me encanta mi tierra. Ahí me compré un caballo. Después del confinamiento, lo primero que hice fue ir a montar, pero me caí, me rompí el brazo, el hombro, el pie... Un desastre. Llevo tres operaciones en el pie. Ahora intento estar a tope con la rehabilitación, pero tengo la agenda hasta arriba entre fisioterapeutas, cirujanos, trabajos, entrevistas…", reconoció en la revista 'InStyle'.

El desconocido novio de Amaia

Aunque se desconocen muchos detalles de la vida más personal de la actriz, la vizcaína tiene el corazón ocupado. Así lo muestra alguna esporádica publicación que ha compartido en su cuenta oficial de Instagram con su misterioso novio, al que le dedica emoticonos como un trébol de la suerte o el hashtag #us (nosotros).