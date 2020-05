Los virus del resfriado común podrían generar inmunidad cruzada frente al coronavirus

"Todavía desconocemos más de lo que conocemos, aunque en un tiempo récord" se ha avanzado en saber cómo actúa. Por eso, el experto advierte ante un posible rebrote fruto de la desescalada que, en su opinión, va a ser un proceso de "prueba-error".

"Los microbiólogos nos percataremos, daremos la alerta y las autoridades tendrán que tomar medidas", recalca a la vez que indica que no está claro que el virus desaparezca con el calor ya que "está activo en países cálidos como Brasil o Arabia Saudí".

Asegura que es un patógeno que les sorprende por su "capacidad de resistencia y de transmisión". Que haya personas infectadas que están asintomáticas y que pueden transmitirlo "ha sido una de las razones que lo hacen tan peligroso", afirma.

"También nos despista la prácticamente ausencia de patología en niños, muy minoritaria" y el hecho de que siendo un virus respiratorio afecte, en los casos graves, a nivel circulatorio o al sistema nervioso central, subraya el también portavoz de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica (SEIMC) en una entrevista a EFE.

Interrogantes que los microbiólogos se encuentran en su trabajo diario con el coronavirus al que diseccionan con la secuenciación de su genoma para estudiar sus mutaciones y vigilar que aparezcan cepas especialmente agresivas: "La mayoría de las mutaciones ya registradas no tienen transcendencia pero alguna nueva podría tener repercusión en cuanto a su virulencia o también sobre el diagnóstico".

"Si el virus modifica algo su código genético, podría darse la circunstancia de que los actuales test diagnósticos PCR no fueran lo suficientemente eficaces. Es un asunto que tenemos que vigilar", señala.

El Servicio de Microbiología que dirige en el Hospital de La Paz, además de pruebas PCR a pacientes y colectivos expuestos, como los sanitarios, también realiza test de seroprevalencia para ver la presencia del virus en la población y su grado de inmunidad.

Según el estudio de seroprevalencia realizado por el Instituto Carlos III, en España únicamente el 5% ha generado inmunidad, lo que puede deberse a varias razones:

- La "inmunidad cruzada", que podría tener parte de la población que cada año sufre los resfriados comunes que provocan los virus de la familia de los coronavirus y que podría hacer que determinadas personas padezcan una forma leve de enfermedad por el SARS-COV-2 o sean asintomáticos.

- Que puede haber casos que se hayan sometido a los test antes de que se desarrollen anticuerpos, lo que ocurre a partir de la segunda-tercera semana desde el inicio de los síntomas, y por tanto el resultado podría ser un falso negativo.

- Que haya individuos que, a pesar de haber tenido el virus, no muestren anticuerpos frente a los dos antígenos que se analizan en los test serológicos, la proteína Spike-1 (la llave que permite la entrada del virus en la célula) y la nucleoproteína (en el interior del patógeno): "Podría ser que desarrollen anticuerpos frente a proteínas distintas que todavía no conocemos y esta sería una respuesta ante pacientes que se curan de COVID-19 y no muestran inmunidad".

Asimismo, el experto no recomienda que cualquier ciudadano se haga la prueba para saber si ha tenido el virus porque estas pruebas serológicas "sirven para hacer grandes estudios de población" y hacer la prueba sin haber tenido nada puede dar un "falso positivo".

Respecto a las investigaciones sobre las vacunas, asegura que ya han dado resultados de seguridad y de respuesta inmune pero "falta saber su eficacia y si permitirá alcanzar la inmunidad de grupo" que se sitúa en el 60% de la población.

El doctor no cree que podamos contar con una vacuna antes de un año y medio pero seguro que habrá nuevos fármacos antivirales y antiinflamatorios que atajen el avance de la COVID-19.