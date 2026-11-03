Última hora de la dimisión de Óscar Puente: todas las reacciones a la renuncia del ministro
Óscar Puente ha anunciado su renuncia como ministro de Transportes y ha confirmado que no estará en las listas electorales del 29N.
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Puente se despide con un tweet de Forges
El hasta este miércoles ministro de Transportes y Movilidad Sostenible ha publicado un tweet a las pocas horas del anuncio de su dimisión con la frase "Hoy es un día para recordar al gran Forges" y una viñeta del dibujante.
El mensaje de Pedro Sánchez a Óscar Puente: "Políticos como él dignifican a nuestro país"
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha publicado un mensaje de despedida hacia el ministro de Transportes, Óscar Puente, que ha anunciado su dimisión: "Políticos como él dignifican a nuestro país y nos demuestran que no todos somos iguales. Mientras unos solo dan lecciones, otros lo dan todo".
"Óscar Puente ha dado la cara, ha dado soluciones y, después, ha dado un paso al lado. Por dignidad. Por voluntad propia. Por respeto a las víctimas y al proyecto progresista", ha añadido el líder del Ejecutivo en su publicación de X.
Álvarez (UGT) dice que la dimisión de Puente es un "gesto de dignidad" y un ejemplo para el futuro
El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha afirmado este martes que la dimisión de Óscar Puente como ministro de Transportes es un "gesto de dignidad que honra al político y a la política, con mayúsculas".
En un mensaje en sus redes sociales recogido por Europa Press, el líder de UGT ha subrayado que aunque Puente no es el culpable del "terrible" accidente ferroviario en Urda (Toledo), ha asumido la responsabilidad política "en primera persona".
"Da un ejemplo para el futuro", ha añadido el secretario general de UGT.
Maíllo ve la dimisión de Puente una "nueva etapa en la política ferroviaria" para "esclarecer lo ocurrido"
El coordinador federal de Izquierda Unida (IU) y portavoz de Por Andalucía, Antonio Maíllo, ha valorado que la dimisión del ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, "permite abrir una nueva etapa en la política ferroviaria de nuestro país y priorizar su resolución", aunque ha insistido en que "la prioridad sigue siendo esclarecer lo ocurrido".
Así lo ha manifestado en un mensaje publicado en su cuenta oficial de la red social 'X', consultado por Europa Press, después de que Puente comunicara este martes su dimisión en la Diputación Permanente, una decisión adoptada tras la tragedia ferroviaria de Urda (Toledo), en la que fallecieron al menos 69 personas.
En este contexto, Maíllo ha señalado que "asumir responsabilidades forma parte del ejercicio de un cargo público y hay que normalizarlo", al tiempo que ha valorado que "dimitir también es un acto de coherencia".
No obstante, ha subrayado que "la prioridad sigue siendo esclarecer lo ocurrido, atender a las víctimas y garantizar que no vuelva a suceder", una tarea que, según ha recalcado, "merecen las 69 personas fallecidas".
Rufián sobre la dimisión de Puente: Lo que importa es saber si es seguro coger un tren
El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha dicho que entiende que la dimisión del ministro de Transportes, Óscar Puente, centre la atención en este momento y ha destacado que lo que importa saber ahora es "si es seguro" o no coger un tren de la alta velocidad.
Lo ha expresado en declaraciones a los medios a la salida de la Diputación Permanente del Congreso tras anunciar Puente su dimisión y renunciar a formar parte de la listas de las elecciones del 29 de noviembre.
Rufián ha dicho que entiende que el anuncio de Puente sea "lo que centra la atención" en este momento y ha zanjado: "lo que importa saber si es seguro o no es seguro coger un tren en este país".
El Frente Amplio agradece a Puente su "gesto" de dimitir por "dignidad" y "coherencia"
La candidata del Frente Amplio a la Presidencia del Gobierno, Ada Colau, y los máximos dirigentes y representantes del resto de partidos de la candidatura agradecieron este martes al hasta ahora ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, su "gesto" de dimitir por "dignidad" y "coherencia", como le había pedido este espacio.
Todos ellos reaccionaron en redes sociales al anuncio que hizo Puente en el tercer y último turno de su comparecencia en la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados, para explicar lo que se sabe del accidente de tren en Toledo la semana pasada.
"Quiero agradecer a Óscar Puente la dignidad de este gesto difícil. Estoy segura de que es un paso adelante para recuperar la confianza en el tren que nuestro país merece", saludó Colau, quien añadió: "Ahora nos toca avanzar en acuerdos y medidas. Pacto de Estado, financiación y servicio público".
El BNG ve la salida de Puente como "la única decisión posible" y exige medidas para garantizar la seguridad
El Bloque Nacionalista Galego (BNG) considera que la dimisión del ministro de Transportes, Óscar Puente, es "lógica" porque en realidad era "la única decisión posible" tras los dos accidentes de la alta velocidad que han dejado 116 muertos en tan sólo nueve meses.
Así lo han trasladado fuentes de la formación nacionalista después de que Puente anunciara en la Diputación Permanente del Congreso que ha optado por dejar su cargo en el Gobierno y ha renunciado también a ser candidato del PSOE en las elecciones generales del próximo día 29.
En todo caso, desde el BNG han subrayado que, tras la salida de Puente, lo importante es que quien le suceda en el Ministerio de Transportes tome medidas para mejorar y garantizar la seguridad ferroviaria.
Puente figurará como número uno de la papeleta del PSOE por Valladolid pese a su renuncia
El hasta hoy ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, seguirá figurando como cabeza de la lista del PSOE al Congreso por Valladolid en las papeletas del próximo 29N, aunque ha anunciado este martes que renuncia a formar parte de la candidatura.
Las candidaturas proclamadas han sido publicadas precisamente este martes en Boletín Oficial del Estado (BOE) y, recuerdan a EFE fuentes parlamentarias, ya no pueden retocarse.
Mónica García alaba la "dignidad" de Óscar Puente "dando la cara" con su dimisión
La ministra de Sanidad, Mónica García, ha asegurado que Óscar Puente ha dimitido "dando la cara y dando todas las explicaciones" y ha dicho que ese gesto del hasta este martes ministro de Transportes y Movilidad Sostenible "pone los estándares de la política en la dignidad y la empatía con las víctimas".
García se ha pronunciado de esta forma en la red social X después de que Puente haya anunciado durante su comparecencia en la Diputación Permanente del Congreso su dimisión y que no formará parte de las listas del PSOE para el próximo 29 de noviembre.
"Dimite Óscar Puente dando la cara y dando todas las explicaciones que se le pueden exigir a un ministro en estas circunstancias. Un gesto honroso que pone los estándares de la política en la dignidad y la empatía con las víctimas. No, no todos los políticos somos iguales", ha aseverado la ministra.
El momento en el que Rufián se dirige a Puente
"Ha sido un gran ministro"
Ada Colau agradece a Óscar Puente "la dignidad de este gesto difícil"
La candidata de Frente Amplio en las próximas elecciones generales, Ada Colau, ha agradecido a Óscar Puente la "dignidad de este gesto difícil", en referencia a su dimisión como ministro de Transportes tras el accidente ferroriario de Urda.
En un mensaje en la red social X, Colau -que ya pidió la dimisión de Puente- ha añadido: "Estoy segura que es un paso adelante para recuperar la confianza en el tren que nuestro país merece. Ahora nos toca avanzar en acuerdos y medidas. Pacto de Estado, financiación y servicio público".
El mensaje de la cabeza de lista de la candidatura de Frente Amplio, se suma a las declaraciones del diputado de Sumar Alberto Ibáñez, de Compromís, a la salida de la Diputación Permanente del Congreso, donde Puente ha dejado para su última intervención el anuncio de su dimisión y de su renuncia a formar parte de las listas del PSOE en las elecciones del 29 de noviembre -es el cabeza de lista por Valladolid-.
Desde el PP insisten en que no es sufciciente
Así lo ha escrito Miguel Tellado en sus RRSS:
Puente, tercer ministro socialista que dimite con Sánchez, tras Huerta y Montón
La decisión de Óscar Puente de abandonar su cargo como ministro de Transportes tras el accidente ferroviario en la provincia de Toledo, eleva a tres el número de miembros socialistas de los gobiernos de Pedro Sánchez que han dimitido desde 2018, tras Màxim Huerta y Carmen Montón.
El resto de salidas de ministros socialistas de sus gabinetes se ha debido a remodelaciones generales o puntuales que ha llevado a cabo Sánchez, algunas motivadas por el hecho de que quienes abandonaron sus carteras asumieron responsabilidades en organismos internacionales o concurrieron a elecciones en varias comunidades.
Ese último fue el motivo por el que hubo otra dimisión, pero en este caso del ala de Unidas Podemos en el primer gobierno de coalición, la de quien era vicepresidente segundo Pablo Iglesias, para ser cabeza de lista de su formación en las elecciones a la Comunidad de Madrid en 2021.
También otro ministro del cupo de Unidas Podemos, Manuel Castells, que estaba al frente de Universidades, presentó su dimisión en diciembre de 2021 por motivos de salud.
Màxim Huerta dimitió como ministro de Cultura y Deportes tras conocerse que había sido sancionado por Hacienda por dejar de pagar 218.000 euros en 2006, 2007 y 2008 al tributar a través de una sociedad, una conducta que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid calificó de “voluntaria y culpable”.
Presentó su dimisión el 13 de junio de 2018, apenas una semana después de ser nombrado.
Por su parte, Carmen Montón dimitió como ministra de Sanidad el 11 de septiembre de 2018 después de difundirse presuntas irregularidades en el máster que cursó en la Universidad Rey Juan Carlos.
Compromís alaba que Puente "ha estado a la altura" al dimitir
El diputado de Compromís dentro del grupo parlamentario de Sumar, Alberto Ibáñez, alabó este martes al hasta ahora ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, por haber dimitido de su cargo, como le pedía Sumar: "Ha estado a la altura que se esperaba de él".
Lo hizo a la salida de la comparecencia de Puente en la Diputación Permanente del Congreso, en el último turno de la cual el ministro anunció que renunciaba a su cargo.
"Nosotros hemos pedido su dimisión porque es lo que tocaba, por decencia política", recordó Ibáñez, único diputado de Sumar que habló a la salida de la Diputación, quien a la vez quiso "reconocer que el ministro hoy ha demostrado que todo el mundo no es igual en tiempos de antipolítica".
Abascal afea a Sánchez que "se esconda detrás de sus esbirros" tras la dimisión de Óscar Puente
El líder de Vox, Santiago Abascal, subrayó este martes tras la dimisión del ministro de Transportes, Óscar Puente, que es el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "quien debe dimitir para ponerse a disposición judicial" y afeó que "siempre se esconde detrás de sus esbirros", aunque "la responsabilidad es suya" porque es "el cerebro de la organización criminal que nos gobierna".
Así lo indicó Abascal en sus redes sociales, después de que Puente utilizase su última intervención de su comparecencia en la Diputación Permanente del Congreso sobre el accidente de tren cerca de Urda, en Toledo, para anunciar que dimite de su cargo y que tampoco irá en las listas del PSOE para las elecciones generales del 29 de noviembre.
El PP dice que la dimisión de Puente "llega 116 vidas tarde"
La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, ha señalado este martes, tras anunciar el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, su dimisión, que ésta "llega 116 vidas tarde".
Puente ha anunciado su dimisión al término de su comparecencia ante la Diputación Permanente del Congreso, porque un ministro de Transportes "no puede continuar con dos accidentes de esta gravedad en menos de un año".
Al salir de la sala donde se ha celebrado la comparecencia y a pregunta sobre qué le parecía la decisión que acababa de anunciar Puente la portavoz del PP se ha limitado a decir con rostro serio: "llega 116 vidas tarde".
Puente agradece a Sánchez su "confianza sin límite" y anima a los progresistas a apoyarlo
El hasta ahora ministro de Transportes, Óscar Puente, ha agradecido este martes al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por su "confianza sin límite", y ha animado a "todos los progresistas de este país a ayudarle" en las elecciones generales del 29 de noviembre porque "se lo merece".
Puente, que ha anunciado su dimisión y que no formará parte de las listas del partido para los próximos comicios, ha dicho ante la Diputación Permanente del Congreso que este será un "momento triste" para Sánchez, "uno más en este camino de luces y sombras que es la vida y la política".
En el último turno de palabra de su comparecencia, que ha usado para agradecer a quienes lo han apoyado "en este camino tan difícil y tan duro pero, a la vez, tan hermoso y apasionante", incluida su familia, ha pedido a los militantes socialistas que estén "unidos y orgullosos" de lo conseguido y "de lo que queda por alcanzar".
Puente informó a Sánchez su decisión de dimitir minutos antes de anunciarlo
Óscar Puente ha informado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de su decisión de dimitir como ministro de Transportes minutos antes de anunciarlo al final de su comparecencia en la Diputación Permanente del Congreso.
Así lo ha precisado Puente a preguntas de los periodistas tras finalizar su comparecencia para ofrecer información sobre el accidente de Urda (Toledo) en la que varios grupos le han exigido la dimisión.
Puente ha esperado a su última intervención, pasadas las 21:00 horas, para anunciar su dimisión como ministro y también su renuncia a encabezar la lista del PSOE por Valladolid en las próximas elecciones del 29 de noviembre.
Miriam Nogueras, tras la dimisión de Óscar Puente: "Era inaplazable"
La portavoz de Junts en el Congreso de los Diputados y candidata del partido a las elecciones generales del 29 de noviembre, Miriam Nogueras, aseguró este martes, después de que el ministro de Transportes, Óscar Puente, anunciase esta misma tarde su dimisión, que "era inaplazable".
"Era inaplazable, lo dijimos el viernes", indicó Nogueras en declaraciones ante los medios a la salida de la Diputación Permanente de la Cámara Baja, justo después de que Puente, quien estaba compareciendo por el accidente de tren cerca de Urda, en Toledo, anunciase en su último turno de intervención su dimisión.
Rufián sobre la dimisión de Puente: Lo que importa es saber si es seguro coger un tren
El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha dicho que entiende que la dimisión del ministro de Transportes, Óscar Puente, centre la atención en este momento y ha destacado que lo que importa saber ahora es "si es seguro" o no coger un tren de la alta velocidad.
Lo ha expresado en declaraciones a los medios a la salida de la Diputación Permanente del Congreso tras anunciar Puente su dimisión y renunciar a formar parte de la listas de las elecciones del 29 de noviembre.
Rufián ha dicho que entiende que el anuncio de Puente sea "lo que centra la atención" en este momento y ha zanjado: "lo que importa saber si es seguro o no es seguro coger un tren en este país".
Puente ha anunciado en su último turno de réplica en la Diputación Permanente del Congreso su dimisión como ministro de Transportes y Movilidad Sostenible ya que considera que "no puede continuar con dos accidentes de esta gravedad en menos de un año".