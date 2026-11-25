El papa Francisco aseguró haber visto al diablo en tres ocasiones a lo largo de su vida. Así lo recoge su diario personal, un volumen que reúne más de 30 años de anotaciones privadas de Jorge Mario Bergoglio y que ha salido a la venta en todo el mundo. En sus páginas, el anterior pontífice dejó constancia de sus experiencias espirituales y de los encuentros que, según escribió, mantuvo tanto con Dios como con el demonio.

El documento revela una faceta especialmente íntima y mística de Francisco, fallecido hace más de un año y medio. Entre sus confesiones aparecen también reflexiones sobre el desgaste físico provocado por sus enfermedades y una profunda crisis personal que atravesó entre 2021 y 2022, vinculada a los casos de pederastia en la Iglesia.

La primera aparición: unos ojos "amenazantes y seductores"

Francisco situó el primero de estos episodios unos 15 años antes de escribir sus reflexiones, cuando todavía era arzobispo de Buenos Aires. Según relató en su diario, vio al demonio desde la ventanilla de un coche mientras regresaba a casa. "No olvido sus ojos amenazantes y a la vez seductores", escribió el pontífice en una anotación fechada el 24 de enero de 2021.

La segunda experiencia tuvo lugar durante una celebración religiosa en la capilla del Carmelo. En esta ocasión, Bergoglio describió una mirada todavía más intensa, con unos ojos que parecían lanzar llamaradas de fuego. "Me miró con ojos de fuego. No olvido esa mirada, más fuerte que la anterior. Eran como rayos de fuego", dejó escrito. Según su relato, el demonio intentó acercarse y él reaccionó aferrándose a su rosario y pidiendo ayuda a la Virgen. "La curiosidad peleaba con el Rosario. Y la Virgen me salvó", anotó.

El tercer episodio se produjo en Roma, después de su viaje a Chile en enero de 2018. En esta ocasión, Francisco aseguró que volvió a encontrarse con el demonio durante una reunión y que, además de verlo, pudo escuchar su voz. "Lo vi y sentí su voz, triunfante, poseedora de todo: 'Ahora logré todo lo que quería'", escribió en su diario.

A diferencia de los dos encuentros anteriores, en este caso el pontífice aseguró que lo que más recordaba era el sonido de aquella presencia, declarando que no puede olvidar "el ronquido potente de su voz".

El cardenal Víctor Manuel Fernández, encargado de recopilar y editar los escritos, relacionó esta visión con la profunda conmoción que sufrió Francisco tras conocer la verdadera dimensión de los abusos sexuales a menores cometidos por miembros de la Iglesia en Chile.

Una crisis espiritual marcada por el miedo al poder

El diario también recoge la crisis espiritual que atravesó Francisco entre 2021 y 2022. Según explica Fernández, fue uno de los periodos de mayor dificultad personal del pontífice, marcado por el agotamiento físico, las dudas y el temor a ejercer el poder de manera despótica.

Los escritos abarcan más de tres décadas, desde 1992 hasta agosto de 2024, y fueron recopilados por el cardenal Fernández, uno de los colaboradores más cercanos de Bergoglio.