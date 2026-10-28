Tragedia ferroviaria en Urda: cronología de un siniestro que deja al menos 68 fallecidos

Primera hora de la mañana del miércoles 28 de octubre. Cientos de ciudadanos viajan en tren en dirección a Sevilla cuando algo trunca por completo la jornada. Un tren AVE colisiona con uno de Iryo a la altura de la localidad de Urda, en la región de Toledo, en un accidente que pasará a la historia de España.

Según ha confirmado el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, desplazado hasta el lugar de la tragedia, el número de víctimas asciende hasta los 68, aunque se espera que a lo largo de la jornada de hoy y de mañana se confirmen más fallecidos tras acceder al fondo de los vagones.

De esta forma, el accidente de tren en Urda se convierte en el tercero con más fallecidos en España desde 1970. Según el último balance provisional, solo lo superan Angrois, con 80 muertes, y El Cuervo, con 76.

La jornada, que ha estado marcada por el caos y la incertidumbre, deja una cronología oficial que mezcla el momento de los hechos y los desencadenantes en las horas siguientes.

Cronología del accidente ferroviario en Urda

El accidente de tren en Toledo vuelve a dejar de manifiesto las deficiencias del transporte en España. Tras su salida de Madrid a las 07:54 horas, un tren Iryo en dirección a Sevilla queda parado en medio de la vía alrededor de las 08:30 horas después de que el sistema de control y seguridad LZB del corredor cayese como consecuencia de un fallo de comunicación de tres ordenadores.

Este fallo supuso que un tramo de 63 kilómetros del corredor ferroviario quedara sin ese sistema, derivando en la detención de un total de seis trenes, tal y como aclaraba el ministro de Transportes, Óscar Puente.

Esta caída provoca la entrada de mando del sistema de centro de control, es decir, quien controla las decisiones. Seis minutos después, el Centro de Control toma la decisión de que uno de los trenes parados, en este caso un AVE, reanude la marcha con normalidad.

A partir de ese momento, el AVE recorre unos 25 kilómetros entre las 08.36 horas y las 08.53 horas, según el ministro, que explica que durante ese tramo podría haber alcanzado una velocidad 200 kilómetros/hora.

Finalmente, a las 08:48 horas, el tren AVE choca con la parte trasera del Iryo, que se encontraba aún parado. El ministro asegura que es en ese minuto cuando tiene lugar el accidente en la entrada de la estación de Urda.

Varios minutos más tarde, la cuenta en redes sociales de información de Adif comunica que la circulación en la línea de alta velocidad Madrid-Andalucía se encuentra interrumpida por "un alcance entre dos trenes".

La comparecencia de Puente horas más tarde

El caos estaba instalado en los alrededores del lugar del accidente. Muchos pasajeros buscaban ponerse a salvo fuera del tren ante el temor de una nueva colisión. Otros muchos salían con lesiones y heridas sin entender qué había ocurrido.

La incertidumbre inundaba no solo a los testigos del accidente y los pasajeros, sino a los millones de españoles que seguían desde sus casas lo ocurrido. Sin embargo, no fue hasta casi las 15:00 horas de la tarde cuando el ministro de Transportes, Óscar Puente, salía ante los medios para dar explicaciones sobre lo ocurrido.

Según su versión, el tren de la compañía privada habría recibido instrucciones para reanudar la marcha. "Creemos que el Iryo recibe alguna instrucción que puede ser reanudar la marcha cuando el AVE ya lo había hecho y desconocemos las razones por las que el Iryo no lo hizo", señalaba Puente.

Sin embargo, horas más tarde Iryo aseguraba que su maquinista no recibió en ningún momento dicha orden, por lo que se encontraba esperando la autorización del centro de control de Adif cuando fue embestido.

Tal y como explica la compañía, la maquinista comenzó a comunicarse con el centro de control a las 8:38 horas y, diez minutos después, seguía sin recibir autorización para avanzar. Finalmente, el tren AVE acabó chocando con el Iryo a las 08:48 horas.

Sánchez promete esclarecer las causas del accidente

Instantes después de la declaración del ministro, el presidente Pedro Sánchez salía públicamente para hablar sobre lo sucedido. Alrededor de las 15:43 de la tarde, el líder del Ejecutivo tomaba la palabra junto al presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page.

El presidente aseguraba que "no es asumible para un país como España sufrir dos accidentes ferroviarios de alta velocidad en un mismo año", anunciando además que se investigarán las causas de la tragedia y que se adoptarán las medidas necesarias para reforzar la seguridad ferroviaria.

En concreto, Sánchez señalaba que el Gobierno llegará "hasta el final" para esclarecer lo ocurrido y determinar si existieron fallos que pudieran haber contribuido al accidente. "Y si ha habido negligencias, se sabrá. Y si ha habido fallos en el sistema de seguridad, se responderán con total contundencia", afirmaba.

Y entre el momento del accidente y las declaraciones institucionales, los medios informaban del incremento del número de víctimas, así como los numerosos testimonios de pasajeros que habían vivido de primera mano la tragedia.