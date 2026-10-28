Un ingeniero de Caminos, sobre el accidente de Urda: "Me hubiera jugado mi patrimonio a que era imposible"

La colisión entre dos trenes de alta velocidad en Urda (Toledo) ha sorprendido incluso a los especialistas en infraestructuras ferroviarias. José Trigueros, presidente de la Asociación de Ingenieros de Caminos, ha reconocido en 'La brújula' de Onda Cero que consideraba prácticamente imposible un accidente de estas características por los sistemas de protección con los que cuenta la red ferroviaria española.

"Si a mí me dicen incluso esta mañana a las 07:00 que puede haber un alcance de trenes de alta velocidad en nuestra red de alta velocidad, digo que es imposible y me hubiera jugado mi poco patrimonio que tengo", ha asegurado durante su entrevista.

Trigueros ha explicado que los sistemas de seguridad están diseñados precisamente para impedir que dos convoyes circulen por un mismo tramo de vía sin mantener la separación necesaria. Por eso, considera que la investigación debe aclarar cómo fue posible que el AVE de Renfe alcanzara al tren de Iryo que permanecía detenido.

"No puede ser que un sistema de seguridad de nuestra línea de alta velocidad dependa de un posible error humano", ha advertido.

¿Cómo debería impedirse una colisión entre dos trenes?

Trigueros ha explicado que las vías se dividen en tramos denominados cantones, en los que los sistemas de señalización deben garantizar la separación entre convoyes.

"El semáforo estaba en verde. Si ese semáforo está en verde, lógicamente el Iryo tenía que haber desaparecido de ese trozo de vía", ha señalado al plantear cómo debería funcionar el sistema.

El especialista ha insistido en que no debería existir la posibilidad de autorizar la entrada de un tren en un tramo ocupado por otro, aunque se produzca una equivocación humana.

"Si el protocolo de seguridad que tienen nuestros trenes es que una persona puede poner un semáforo en verde o puede autorizar a un maquinista pasar a un tramo, a un cantón donde hay otro tren, es que eso es un grave error de protocolo o de planteamiento", ha afirmado.

"Que vayan a 40 kilómetros por hora o a 30"

Trigueros también ha cuestionado las condiciones en las que se permitió reanudar la circulación después de la avería del sistema de seguridad.

El ministro de Transportes, Óscar Puente, había explicado que el centro de control de Adif autorizó a algunos de los trenes detenidos a continuar la marcha con normalidad, pese a que el sistema advertía de que había un tramo ocupado.

Según el ministro, en esas circunstancias la circulación debía haberse limitado a un máximo de 40 kilómetros por hora.

El presidente de la Asociación de Ingenieros de Caminos ha defendido una medida similar.

"Si hay un sistema que no funciona en 50 kilómetros [...] pues oiga, que vayan a 40 kilómetros por hora o que vayan a 30 kilómetros por hora", ha señalado.

A su juicio, circular a una velocidad reducida habría permitido disponer de más margen de reacción ante un obstáculo o un tren detenido.

"Yo les aseguro que si el tren hubiera ido a 30 kilómetros por hora, primero lo hubiera visto y hubiera frenado", ha sostenido.

Trigueros también ha estimado, a partir de las imágenes del accidente, que el AVE podría haber circulado a más de 150 kilómetros por hora. Se trata de una apreciación personal, ya que todavía no se han conocido los registros técnicos que permitan confirmar la velocidad exacta del convoy.

Una petición a los partidos políticos tras la tragedia

Al final de su intervención, el ingeniero ha dirigido un mensaje a los partidos políticos de cara a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.

Trigueros les ha pedido que prioricen el mantenimiento de las infraestructuras existentes frente al anuncio de nuevas obras.

"Por favor, que todos los partidos políticos ahora cuando hagan sus programas electorales, que en vez de poner obras que van a hacer o cosas nuevas, que la prioridad sea el mantenimiento de nuestras infraestructuras", ha reclamado.

Su petición no se limita al ferrocarril. También ha mencionado las carreteras y las infraestructuras hidráulicas, que, según ha señalado, presentan sus propios problemas de conservación.