Soto Ivars, sobre Óscar Puente: "Me parecería deshonesto que fueran a las elecciones sin él. Ojalá no lo cesen"

El ministro de Transportes, Óscar Puente, se enfrenta a la Diputación Permanente del Congreso para dar explicaciones sobre el accidente de Urda (Toledo), que se ha cobrado la vida de 69 personas. El ministro, que ha reiterado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que no va a dimitir, se someterá al examen de un Parlamento mayoritariamente en contra.

En este sentido, el escritor Juan Soto Ivars ha reconocido en Por fin que no quiere que Puente dimita. "La comparecencia me ha alegrado porque quiero que no dimita", ha expresado en el programa. A su juicio, sería "deshonesto" que el PSOE fuera a las elecciones sin él, porque "hay que recordarle al votante a quién está votando".

El también columnista espera que los socialistas no solo no lo cesen, sino que lo mantengan y "que aparezca su cara en los actos de campaña" para que "quien vote al PSOE sepa que va a votar a Puente".

Sobre las medidas aprobadas en el Consejo de Ministros

Soto Ivars ha comentado que ha escuchado la rueda de prensa en la que el ministro ha explicado las medidas que va a adoptar de ahora en adelante la alta velocidad junto con Antonio Martín Garrido "el padre del AVE". Según el escritor, las caras de Martín Garrido eran "un poema", porque las medidas propuestas son "absolutamente estúpidas".

Según el ingeniero, son medidas que habrán pensado desde la cúpula de Adif y de Renfe, que están "politizadas" por el propio Puente, y en las que no hay ingenieros, como sí ocurría antes. A su juicio, esas medidas no son "técnicamente asumibles", porque por ejemplo, en el caso de la línea Madrid-Andalucía, si el sistema LZB no se ha sustituido, "cada tren va a ser una moneda al aire".

También ha puesto el foco en los sistemas de seguridad de la red y el protocolo de actuación en caso de fallo de los sistemas primarios. "El sistema ha sido y es seguro si funcionan los sistemas automáticos de seguridad; sino, por mucha gente que pongas alrededor de un ordenador, no estás haciendo nada", ha sentenciado Soto Ivars.

Las medidas anunciadas por Puente

Las medidas anunciadas por Puente para reforzar la seguridad de la red ferroviaria para que los españoles recobren "la confianza en el sistema ferroviario" contemplan desde mejoras tecnológicas con un nuevo software para los centros de control, pasando al uso de la inteligencia artificial (IA) para supervisar el funcionamiento del sistema y finalizar la instalación del sistema ERTMS en la línea Madrid-Andalucía.

Además, a partir de ahora habrá un "doble check" en los protocolos de gestión. Cada vez que haya que tomar decisiones en un centro de control en momentos de circulación 'degradada', estas estarán supervisadas y tendrán que ser validadas por, al menos, un segundo controlador humano.