Las medidas del Gobierno por el accidente ferroviario de Urda: cuantías de las ayudas y cambios en los protocolos de seguridad

El Consejo de Ministros ha anunciado, en base a tres áreas, las medidas que se han tomado sobre el accidente ferroviario de Urda (Toledo), el cual provocó 69 muertos. En este caso, las áreas que ha presentado el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, han sido las ayudas a familias y supervivientes, la limitación de los precios de los transportes alternativos al tren y medidas para reforzar la red ferroviaria.

En el caso de las ayudas de valor económico, se ha aprobado un Real Decreto-ley de medidas urgentes para el apoyo a las víctimas del accidente ferroviario de Urda (Toledo), el cual contempla 30 millones de euros, la misma cuantía que en el caso del fatídico accidente, también ferroviario, del pasado enero en Adamuz. Estas ayudas, que serán compatibles con las indemnizaciones de los seguros obligatorios y de responsabilidad civil, estarán exentas de tributación y se abonarán en un único pago en concepto de ayudas inmediatas a las víctimas y adelanto de las indemnizaciones de los seguros de accidente.

Como ha anunciado Óscar Puente, dependiendo de la gravedad del caso, se compensará con una ayuda directa de algo más de 72.121 euros por cada persona fallecida a los familiares afectados y a quienes sufrieron heridas y, por otro lado, por lesiones corporales, unas ayudas que irán desde los 2.400 a los 84.100 euros en función de la magnitud de las lesiones. Además, el Gobierno ha puesto a disposición de los afectados oficinas de atención integral, que tienen como objetivo centralizar los trámites, ofrecer apoyo psicológico, gestionar de oficio las bajas laborales específicas y tramitar el paquete extraordinario de ayudas e indemnizaciones aprobadas por el Consejo de Ministros. Con todas estas ayudas, el Gobierno trata de aprobar un apoyo material en un momento de "especial vulnerabilidad".

Medidas de mejora en la Alta Velocidad

Por otro lado, el ministro de Transportes ha anunciado distintas medidas para reforzar la seguridad en la red ferroviaria española con el objetivo de "reforzar la confianza de los españoles en el sistema ferroviario". Este plan, tal como han anunciado tras el Consejo de Ministros, incluye mejoras tecnológicas con un nuevo software para los centros de control, el uso de la inteligencia artificial (IA) para supervisar el funcionamiento del sistema y la finalización del despliegue del ERTMS N2 en la línea Madrid-Sevilla.

Las medidas anunciadas son las siguientes:

Modificación de los protocolos de gestión para introducir mecanismos de validación cruzada . Es decir, un 'doble check' . A partir de ahora, todas las decisiones que se tomen en un centro de control en momentos de circulación 'degradada' (cuando no se cuente con la asistencia de sistemas de bloqueo automático) estarán supervisadas y tendrán que ser validadas por al menos un segundo controlador humano .

. Es decir, . A partir de ahora, todas las decisiones que se tomen en un centro de control en momentos de circulación 'degradada' (cuando no se cuente con la asistencia de sistemas de bloqueo automático) estarán supervisadas y tendrán que ser . Revisión de la normativa y la operativa del sistema y la elaboración de un estudio técnico con expertos para valorar la implantación de medidas adicionales de seguridad pasiva en los vagones. Un ejemplo de ello es la remodelación de los espacios del equipaje para convertirlos en compartimentos cerrados, similar al de los aviones, que eviten proyecciones en caso de frenazos bruscos o impactos.

para convertirlos en compartimentos cerrados, similar al de los aviones, que eviten proyecciones en caso de frenazos bruscos o impactos. En cuanto a la innovación tecnológica, se ha autorizado la creación de un nuevo software para los centros de control que cuente con alertas automáticas, libros electrónicos de telefonemas, 'checklist' de validación y una ergonomía visual mejorada que permita entender con "más facilidad" la ubicación de los trenes y la situación de las vías.

que cuente con alertas automáticas, libros electrónicos de telefonemas, 'checklist' de validación y una ergonomía visual mejorada que permita entender con "más facilidad" la ubicación de los trenes y la situación de las vías. Creación de un agente IA. Se creará un agente digital de la red para supervisar el funcionamiento del sistema, anticipar escenarios, detectar anomalías y monitorizar conversaciones entre maquinistas y controladores

Pese a que estas medidas prevén modernizar la línea, el ministro ha confirmado que no se conoce "ningún ejemplo de otro sistema ferroviario con esta tecnología". Puente ha afirmado, además, que los organismos internacionales sitúan al sistema ferroviario español entre los más seguros del mundo, pero ha admitido que los últimos accidentes demuestran la "necesidad de reforzarlo" reconociendo así la "gravedad" de la situación.

Además de estas medidas, el Gobierno prevé implantar un plan de mejoras en las condiciones laborales de los controladores, así como el refuerzo en las plantillas de maquinistas.

Reducción de frecuencias Madrid-Andalucía

En este sentido, el ministro de Transportes ha afirmado que ha solicitado permiso a la jueza para reponer el tramo del accidente de Urda (Toledo) y que la previsión es que la línea de alta velocidad entre Madrid y Andalucía pueda estar operativa en un plazo máximo de 10 días, aunque "reduciendo la frecuencia con respecto a la que se ofrecía antes del accidente" para, según el ministro,"hacer ganar confianza a los usuarios". No obstante, ha afirmado que hasta que los trabajos de remodelación se completen, lo cual se prevé para comienzos de 2027, las frecuencias en esta línea se reducirán.

Limitación de precios en el tramo Madrid-Sevilla

Por otro lado, como medida extraordinaria, el Gobierno ha dado luz verde a un mecanismo para limitar el precio de los transportes alternativos al tren mientras la línea Madrid-Sevilla permanezca cortada. Con todo esto, el ministro ha asegurado que los precios se han multiplicado por ocho y nueve veces respecto a jornadas previas al accidente en Urda. El objetivo es "evitar subidas que perjudiquen a los usuarios", una medida que, tras el accidente de Adamuz, el Congreso tumbó con los votos en contra de PP, Vox y Junts.