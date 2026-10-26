Síndrome de Noé en Málaga: detenida por recoger a 61 perros y gatos de la calle a los que mantenía encerrados en muebles de cocina

La Policía Nacional ha rescatado de una situación de maltrato extremo a 61 animales, entre los que destacan gatos y perros; algunos de ellos permanecían recluidos a oscuras dentro de muebles de cocina. Los hechos han surgido a raíz de las quejas de los vecinos de un domicilio en el municipio malagueño de Vélez-Málaga, ya que, ante los incesantes ladridos y maullidos de estos animales, así como el fuerte hedor que desprendía el inmueble, movilizaron a la Policía, que finalmente entró y registró el inmueble.

Todo esto se ha originado a raíz del presunto delito de maltrato con agravantes de resultado de muerte y ensañamiento de una señora de 53 años, la cual ha sido detenida. Y es que, al parecer, la mujer recogía gatos y perros sin control de la calle, sin proporcionarles cuidados básicos, manteniéndolos confinados y en un estado deplorable de salud.

Por esta situación, las autoridades han hecho un llamamiento a la ciudadanía para la adopción de los animales que ahora se encuentran bajo custodia en centros de acogida y protección de la provincia de Málaga. Sobre todo, animan al acogimiento de gatos, ya que la tasa de adopción es significativamente inferior a la de los perros.

Síndrome de Noé

Como han indicado las autoridades, lo más probable es que la mujer padeciese el Síndrome de Noé, que se trata de un trastorno por acumulación de animales de modo compulsivo. Esto se debe a que la investigada recogía perros y gatos en situación de abandono o incluso perdidos, ya que algunos contaban con microchip. La mujer de 53 años aglutinaba a los animales en la vivienda de su madre octogenaria, sin control alguno.

El delito que se le atribuye a la ahora detenida radica en una situación de maltrato animal, no solo por no proporcionarles los cuidados más elementales de alimentación e higiene, sino también por las circunstancias de insalubridad extrema en las que mantenía recluidos a los felinos y canes. Además, la mayoría de los animales llegaron a los refugios con diarreas sanguinolentas, alopecia y problemas oculares. Otros también presentaban enfermedades graves como leishmania, parvovirus y giardia, por las que necesitaron asistencia de urgencia en hospitales veterinarios.

La investigación contabilizó 29 perros y 32 gatos en las distintas estancias.

Casos graves: alimentación asistida y tratamientos de choque

Continuando con las diligencias, los perros fueron atendidos por estados graves de desnutrición y deshidratación, teniendo varios de los mismos que permanecer ingresados para recibir una alimentación asistida y tratamientos de choque. A pesar de las intervenciones veterinarias de urgencia, algunos fallecieron e infectaron a otros a causa de un parvo agresivo (enfermedad vírica sumamente contagiosa).

La instrucción del atestado policial expuso la posible existencia de agravantes en el hecho delictivo, como el ensañamiento, ya que mantenía a los animales atrapados bajo enfermedades graves e incluso encerrados en el interior de mobiliario de cocina en oscuridad absoluta, lo que violentaba los derechos básicos de bienestar animal. Uno de los gatos, por ejemplo, había perdido completamente la visión a causa de estar atrapado en uno de estos muebles.