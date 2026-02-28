Carlos Rodríguez critica la falta de legislación contra el abuso animal: "El maltrato tiene abierta una puerta enorme"

El presentador de Como el perro y el gato, Carlos Rodríguez, ha cargado contra la legislación española en materia animal, después de poner varios ejemplos de zoofilia y maltrato que se han saldado con simples multas, porque los abusos sexuales contra animales no están penados con cárcel: "El maltrato en España tiene una puerta enorme y con una alfombra roja", ha lamentado.

Rodríguez ha expresado su ironía al señalar que los políticos "algún día" se darán cuenta de que "los seres vivos somos todos y que todos tenemos derecho" y ha advertido: "Algún día se darán cuenta de que el que ha hecho esto con la vaca lo puede hacer con una persona, con una mujer en un portal, con una niña, y está en la calle".

Un hombre mató a un gato de un refugio y solo tuvo que pagar una multa

Para criticar este hecho, Carlos Rodríguez ha comentado dos ejemplos recientes de maltrato animal y zoofilia. El primero ocurrió en un refugio de Marina Baixa (Alicante). Se trata de un hombre que mató a un gato de un refugio. Según ha explicado el presentador, el animal estaba bajo protección en un espacio destinado para su cuidado.

A pesar de que el acusado reconoció los hechos y la autoría quedó probada porque había cámaras que lo grabaron todo, "la defensa intentó atenuar la condena diciendo que consumía drogas y que estaba mal". La pena impuesta a este hombre fueron 24 meses de prisión, "porque ya sabéis que si no eres muy malo y no tienes antecedentes y no eres muy malo, muy malo, no entras en la cárcel", ha criticado el presentador.

No solo no entró en la cárcel, sino que llegó a un trato con la justicia por el cual, si no cometía delito de ningún tipo, no entraba en prisión. Además, pagó 1.500 euros en concepto de responsabilidad civil y le impusieron una orden de alejamiento del refugio de 500 metros.

Un hombre abusó sexualmente de una vaca y la multa fue de solo 270 euros

El segundo ejemplo que ha puesto Carlos Rodríguez es el de un hombre condenado por abusar sexualmente de una vaca en Castro Rey (Lugo). El hombre reconoció los hechos ante la Guardia Civil, aunque su defensa trató de anular la confesión. "El juez evidentemente le dijo que no", ha dicho aliviado Carlos Rodríguez.

Sin embargo, ha criticado que la pena impuesta fue simplemente de 270 euros y sin pena de prisión. "¿Lo veis justo? ¿Ese tipo tiene que estar en la calle?", se ha preguntado, al tiempo que ha recordado que los abusos sexuales contra animales -zoofilia- no están penados en la legislación actual.