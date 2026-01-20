El significado de las cruces pintadas en los vagones siniestrados en Adamuz: clave para los agentes de la UME

Cuando ocurren tragedias como la de Adamuz o la de la dana de Valencia que dejan decenas de muertos, la prioridad es rescatar a todas las personas con vida. Para ello se necesita un plan organizado y unas directrices claras que hay que cumplir porque eltiempo es el mayor aliado para las personas que participan en los rescates, como bomberos, sanitarios y la UME, entre otros.

Forman parte de ese plan las cruces pintadas en vehículos, cristales o vagones en caso de trenes. Es una metodología que se emplea para indicar qué vehículos ya han sido revisados y si en ellos hay víctimas mortales, personas heridas o nadie en su interior. Se trata, por tanto, de una herramienta fundamental para la coordinación entre los diferentes equipos y evitar que se revise varias veces el mismo lugar, agilizando la evacuación y clasificación de víctimas en caso de que las haya.

Principales hipótesis

Sobre lo ocurrido en Adamuz tras el descarrilamiento de dos trenes que ya ha dejado 41 víctimas mortales, las hipótesis son diversas. Así lo ha confirmado el propio Gobierno, que asegura que todas se mantienen abiertas.

Aun así, hay un factor clave en todo lo ocurrido: una rotura de la vía que fue detectada por los agentes de Criminalística de la Guardia Civil. La rotura conforma un espacio de unos 30 centímetros en el raíl de una vía y ahora se estudia si esto fue causa o consecuencia.

Investigaciones complejas

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha recordado que las investigaciones de accidentes ferroviarios son complejas y requieren tiempo. Así lo ha señalado durante una entrevista en Más de uno con Carlos Alsina.

Respecto a la supuesta falta de inversión en el mantenimiento de la red ferroviaria, el ministro ha afirmado que solo en esa línea concreta se han invertido 700 millones de euros y que la inversión total de la red a nivel nacional ha alcanzado 6.000 millones de euros. Por este motivo, insiste en que no se puede caer en la especulación planteando hipótesis a menos de 48 horas del accidente cuando todavía quedan frentes abiertos que concretar.