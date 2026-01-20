Lo que se sabe de la rotura del raíl 23117, en el punto de mira de los investigadores en la tragedia de Adamuz

La investigación del grave accidente ferroviario de Adamuz se centra en diversos escenarios como el sexto vagón del tren de Iryo, inmovilizado por los agentes para su exploración, y en la infraestructura. En concreto, se ha puesto el foco en el raíl 23117, situado en torno al punto kilométrico 318. Desde el aire el quiebro del trazado se aprecia con claridad en ese tramo, que ya se observaba en uno de los primeros vídeos difundidos por la Guardia Civil.

Por ahora, el Ministerio de Transportes evita dar nada por sentado, ni siquiera aspectos que en otras investigaciones suelen resolverse con rapidez, como la velocidad exacta a la que circulaban los trenes. De forma preliminar se habla de unos 200 kilómetros por hora, pero la cifra está pendiente de confirmación oficial. La gran incógnita sigue siendo si la anomalía detectada en la vía es la causa del descarrilamiento o una consecuencia del mismo.

Ante esa duda, los investigadores ya han definido los pasos a seguir. En primer lugar, los carriles del punto donde se inicia el descarrilamiento serán analizados en laboratorio. Además, se inspeccionará en taller la rodadura del tren Iryo implicado y se trabajará para recuperar las cajas negras de ambos trenes. Todo ese material será retirado de la zona cero en las próximas 48 horas.

También puede dar claves el tráfico ferroviario previo al accidente. En la hora y media anterior al siniestro pasaron por ese mismo tramo hasta diez trenes más, ninguno de los cuales notificó incidencias. Aun así, los especialistas revisarán también la rodadura de esos convoyes para descartar cualquier elemento común que pudiera haber pasado desapercibido.

Según ha podido confirmar laSexta, el raíl 23117 presenta una rotura de unos 30 centímetros y se localiza en una línea que fue renovada hace apenas ocho meses. La investigación trata de determinar si pudo fallar la colocación, la supervisión o el mantenimiento de la vía. Lo que el Ministerio descarta de forma tajante es que se trate de un problema de velocidad, de señalización o de un error humano.

"Un accidente muy extraño"

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha calificado el siniestro como "muy extraño". En una entrevista en 'Más de uno', ha subrayado que no hubo ninguna señal previa que alertara de un problema en la infraestructura y que incluso tres trenes circularon por ese punto apenas veinte minutos antes del accidente. Además, ha recordado que los raíles se colocaron en mayo del año pasado y que, en caso de existir un defecto, debería remontarse a esa intervención. En cualquier caso, ha insistido en que es "imposible" que hubiera una rotura previa no detectada, ya que los carriles conducen una corriente eléctrica que avisa de inmediato ante cualquier fallo.

La gran pregunta sigue siendo si la rotura del raíl fue el origen del descarrilamiento o si se produjo como consecuencia del mismo. El diario ABC apunta a que una pieza del tren Iryo reventara la vía al hacer palanca en ese punto concreto. Según este medio, la soldadura del kilómetro 318,7 se rompió a las 19:45 del domingo y el coche seis del Iryo se salió de su trayectoria, impactando frontalmente con un tren Alvia que circulaba por la vía contigua.

Fuentes de la investigación citadas por ABC señalan que el bogie del Iryo, el elemento situado bajo cada coche que guía la rodadura del tren, "se habría enganchado con una aguja" y habría hecho palanca justo en el punto donde se produjo el descarrilamiento de los coches seis, siete y ocho. El bogie salió despedido más de 200 metros, un dato que podría explicar por qué ese tren y no los anteriores fue el que desencadenó la tragedia.

Con un balance provisional de 41 fallecidos, el Ministerio recuerda que las conclusiones no son definitivas y que los investigadores disponen de hasta un año para entregar el informe final que determine qué ocurrió exactamente en el raíl 23117.