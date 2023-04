Sequía extrema en España: las medidas que debería tomar el Gobierno para gestionar bien el agua

La falta de lluvias y la mala situación de los embalses, que se encuentran a un 50% de su capacidad, sobre todo en las cuencas de Cataluña y el Guadalquivir, auguran un escenario de posibles restricciones al uso doméstico del agua y al riego en la agricultura.

Según los datos de Aemet y de Copernicus, los meses de febrero, marzo y abril están siendo "extraordinariamente cálidos y secos", y prevén "varias" olas de calor hasta junio, incluida la ola de calor de esta semana que podría dejar temperaturas de hasta 40 grados en algunos puntos de España.

¿Qué medidas debería adoptar el Gobierno?

Con temperaturas inusuales y una situación de falta de lluvias histórica, la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, apeló a la ciudadanía a ser "cautos" con el consumo de agua ante la "alarmante" sequía primaveral que atraviesa España y que podría producir "una práctica ausencia total de lluvias" hasta julio.

A pesar de esta previsión, la ministra apostó por que las administraciones locales adopten ya "medidas extraordinarias" en aquellas zonas más afectadas, aunque rechazó hablar de cortes de agua en términos generales. "En principio no estamos planteado esto", dijo sobre esta última cuestión.

Pero, ¿qué medidas debería adoptar el Gobierno para gestionar bien el agua? Según afirma el divulgador ambiental José Luis Gallego a Ondacero.es hay que reducir la huella hídrica en la industria y el sector turístico: "Hay que avanzar hacia métodos de cultivo que se adapten a la nueva situación climática, que consuman menos agua y empleen variedades más resistentes a las sequías".

Precisamente, esta es una de las actuaciones que ha defendido el portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados, Patxi López en la entrevista con Alsina. "Vamos a tener que cambiar las mentalidades. El regadío produce casi dos tercios de los productos vegetales que consumimos, pero en "el futuro vamos a tener que pensar en utilizar otras siembras que consuman menos agua", ha asegurado.

Medidas anunciadas por el Gobierno

El ministro de Agricultura, Luis Planas, ha anunciado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros dos acciones de respuesta ante la sequía. Una de ellas es la solicitud de activación de la reserva de crisis de la política agrícola común por la "circunstancia excepcional que está viviendo España".

La segunda petición que el ministro Planas ha solicitado es la de poder utilizar por parte de las comunidades autónomas las cantidades no ejecutadas del Fondo Europeo Agrario de Desarrollo Rural (FEADER) para llevar a cabo acciones de apoyo a agricultores y ganaderos.

Además, el ministro ha asegurado que han trasladado a la Comisión Europea que el adelanto que se produce cada año de las declaraciones de la PAC se eleve a la mayor cantidad posible para este año 2023.

"Va a ser imposible sostener los actuales planes de regadío como defiende el Gobierno"

El ambientalista asegura a Ondacero.es que "va a ser imposible sostener los actuales planes de regadío". Ante el pronóstico de los científicos de que los períodos de sequía van a ser cada vez más severos y recurrentes en el área del Mediterráneo, José Luis Gallego afirma que mantener o incluso ampliar los regadíos en una España cada vez más seca va a resultar insostenible.

En este sentido, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, afirmo que el futuro del sector agroalimentario español pasa por el regadío sostenible. A su juicio, la agricultura de regadío es una de las herramientas esenciales en la consolidación de la actividad primaria del país y su "joya de la corona". "La alternativa no es regadío sí o regadío no, sino regadío eficiente y sostenible sí o sí", sentenció.

"Las soluciones tecnológicas no van a permitirnos mantener las actuales hectáreas en regadío, ni mucho menos ampliarlas, como promete el Gobierno. El mejor plan de regadío es frenar la expansión del regadío y transformar los cultivos para adaptarnos a la nueva situación climática", explica Gallego.

Restricciones al llenado de piscinas o riego de campos de golf

Estas son dos medidas que se han planteado en los últimos días para paliar los efectos de la sequía, sobre todo Cataluña y Andalucía, territorios que están sufriendo más la falta de agua por la grave situación de sus embales.

En Andalucía, el Grupo Parlamentario Mixto-Adelante Andalucía reclamó la semana pasada que "hasta que no salgamos de la sequía hay que cerrar los campos de golf".

Por otro lado, en Cataluña el llenado de piscinas está limitado por las restricciones de sequía ya vigentes en la fase de excepcional pero ha hecho una modificación y debido al calor sí se van a poder llenar aquellas piscinas en las que se han hecho obra. Eso sí, si son de uso comunitario, como las de hoteles o municipios.

Sobre si estas medidas son efectivas para paliar la situación de sequía, el ambientalista José Luis Gallego asegura que ayudan pero no son la solución porque sólo el 12% del consumo del agua corresponde al uso urbano. "Si creemos que clausurando las piscinas vamos a resolver el problema es que no estamos entendiendo nada, o que no nos atrevemos a entrar en el debate del uso agrícola del agua, que es lo que deberíamos poner sobre la mesa", recalca.

"La agricultura va a tener que adaptarse a la climatología y no al contrario"

Según el experto, el consumo agrícola del agua supone el 70% y cree que esto va a ser imposible de sostener son los actuales planes de regadío. De hecho, algunos agricultores ya han avisado de que no podrán sacar adelante algunas campañas por la sequía, como la del melón de Villaconejos.

La organización agraria madrileña (AGIM-COAG), denuncia que las restricciones de agua para regadíos pone en peligro la famosa campaña de Villaconejos, municipio de la Comarca de las Vegas. La asociación agraria de Madrid confirma que o los productores de Villaconejos reciben garantías de suministro de agua o no van a realizar cosecha alguna para luego perder la producción.

Para el ambientalista la solución pasa porque la agricultura se adapte a la climatología y no al contrario. Hay aceptar que esto no es un período excepcional sino el escenario que ya nos habían anunciado y que estamos inaugurando. La sequía va a provocar una auténtica revolución agrícola en España, como la está provocando desde hace años en California, por ejemplo".

Defiende el avance hacia un modelo agrícola más resiliente, que se base en la adaptación al entorno. Para ello recalca que se necesitan ayudas al campo y apoyo al agricultor para evitar el colapso. "Si el campo fuera un banco ya estaría rescatado", subraya el experto.