El Rey a Israel en la ONU: detengan ya esta masacre

"Seamos claros, condenamos rotundamente el execrable terrorismo de Hamás y especialmente aquella matanza brutal del 7 de octubre de 2023 contra la población israelí y reconocemos el derecho de Israel a defenderse", ha dicho el Rey. "Pero con la misma firmeza, demandamos que el gobierno de Israel aplique sin reservas el derecho internacional humanitario en toda Gaza y Cisjordania". "Exigimos que la ayuda humanitaria llegue sin dilaciones, un alto el fuego con garantías y la liberación inmediata de todos los rehenes que aún retiene Hamas con tanta crueldad".

En su intervención ante la Asamblea General de Naciones Unidas, Felipe VI ha insistido en que "no podemos guardar silencio, ni mirar a otro lado, ante la devastación, los bombardeos, incluso de hospitales, escuelas o lugares de refugio; ante tantas muertes entre la población civil; o ante la hambruna y desplazamiento forzoso de cientos de miles de personas...¿con qué destino?". "Son actos aberrantes...repugnan a la conciencia human y avergüenzan al conjunto de la comunidad internacional", ha añadido el Rey.

Israel, pueblo de hermanos

España es un pueblo profundamente orgulloso de sus raíces sefardíes". "Cuando hablamos al pueblo de Israel, estamos hablando a un pueblo de hermanos". "Por eso nos duele tanto, nos cuesta tanto comprender lo que el gobierno israelí está haciendo en la Franja de Gaza" ha insistido el Jefe del Estado, que ha apelado a la comunidad internacional a sumir su responsabilidad para hacer realidad, cuanto antes, una solución viable que contemple la existencia de los dos Estados.

No a la ley del más fuerte

La dignidad del ser humano, no es negociable, ha insistido el Rey. Creer en Naciones Unidas es creer en las normas que nos hemos dado todos, por eso Felipe VI ha puesto el foco en que "Las normas son la voz de la razón aplicada a las relaciones internacionales, la mejor defensa que tenemos ante la ley del más fuerte. Un mundo sin normas es una terrible incógnitas; un tiempo sis normas es una Edad Media".

Felipe VI ha advertido de un mundo que en demasiadas ocasiones nos sitúa ante el vértigo del precipicio. No faltan voces que preconizan el fin del multilateralismo y la obsolescencia e ineficacia de Naciones Unidas, ha dicho, pero es "precisamente en estos momentos de zozobra cuando más importa leer bien las claves de nuestro tiempo, para no caer en errores ya cometidos; para no entrar en espirales sin retorno".

Naciones Unidas insustituibles

El Rey ha querido poner en valor ante Naciones Unidas "la especial relación de vecindad y cooperación que nos u ne con el Reino de Marruecos, a la que, en los últimos años, hemos dado un nuevo impuso en beneficio de nuestros pueblos".

En su mensaje ante la Asamblea Plenaria en Nueva York, Felipe VI ha recalcado que "las Naciones Unidas no solo siguen siendo útiles: son imprescindibles, son insustituibles". Y ha recodado en que circunstancias nació la ONU y que oscuros capítulos de la historia procuró cerrar definitivamente.

El Rey no ha querido olvidarse de Ucrania en un discurso tan señalado y ha calificado de injustificable la agresión de Rusia y la violación de la soberanía e integridad territorial de Ucrania. "España -ha insistido- seguirá apoyando todos los esfuerzos encaminados a lograr una paz justa y duradera, basada en los principios de la legalidad internacional, el respeto a los Derechos Humanos y la rendición de cuentas".

Inmigración vector de desarrollo

Felipe VI ha hablado también de inmigración y de sociedades plurales, abiertas, donde todos los ciudadanos participan. "Creemos que la inmigración, adecuadamente gestionada, es un vector de desarrollo mutuo para las sociedades de origen, tránsito y destino" "Los Derechos Humanos de los inmigrantes deben ser la referencia principal de nuestra acción".

Marruecos