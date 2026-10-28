El rey Felipe VI transmite su "pésame, tristeza y apoyo" a los afectados por la "desgracia terrible" del accidente de tren de Urda

Los Reyes han trasladado este miércoles un mensaje de condolencias a los familiares de los fallecidos en el accidente ferroviario de Alta Velocidad, que ha tenido lugar esta mañana entre Urda y Los Yébenes, y en el que se ha confirmado el fallecimiento de al menos 30 personas.

"Acompañamos en su tristeza a las familias y seres queridos de los fallecidos", han manifestado, declarando estar "conmovidos y preocupados por el accidente ferroviario en las Urda (Toledo)".

El rey Felipe VI ha trasladado así su "pésame, tristeza y apoyo" a los afectados por el accidente ferroviario, el cual ha calificado de "desgracia terrible". El monarca ha expresado así su solidaridad con las víctimas y sus familiares tras el siniestro, que ha vuelto a situar la seguridad ferroviaria en el centro de la actualidad.

Felipe VI ha realizado estas declaraciones durante su visita al campo de maniobras de la Base Militar Jaime I, en Bétera (Valencia). Tras conocer lo sucedido, el monarca ha acortado su presencia en el acuartelamiento para regresar cuanto antes y seguir de cerca la evolución de la emergencia.

Felipe VI, pendiente de la evolución del accidente de tren

"Sé que están en pleno proceso de atención de la emergencia y están recuperando y analizando todas las circunstancias", ha señalado, antes de insistir en su mensaje de condolencias a las familias afectadas.

Además, Felipe VI ha confirmado que ha hablado con el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, para conocer los detalles de lo ocurrido. El monarca ha asegurado que está pendiente de regresar para continuar siguiendo la emergencia y recibir nueva información sobre el accidente.

La Casa Real también ha difundido un mensaje en el que los Reyes Felipe VI y Letizia han expresado su preocupación por el accidente ferroviario de Urda.

Los monarcas han querido reconocer igualmente el trabajo de los profesionales que participan en las labores de rescate y asistencia. "Nuestro apoyo también a los equipos de emergencia y a todos los que están trabajando en la zona para ayudar en lo posible en estas circunstancias", han añadido.