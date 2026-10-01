El responsable de mantenimiento del reloj de Sol, ante las quejas de los acampados: "Lleva sonando cada quince minutos los últimos 30 años"

"Ahí están las campanitas. Son las 06:00 de la mañana y llevan sonando desde las 01:30 cada 15 minutos sin fallo. Esas campanas no las he escuchado en mi vida; las han empezado a poner para esto", decía uno de los jóvenes acampados en la Puerta del Sol en un vídeo que se hizo viral a través de las redes sociales. En él, insinuaba que se había decidido hacer sonar el reloj de la plaza como medida de presión para evitar el descanso de los acampados y acelerar su desalojo.

El reloj de la Puerta del Sol suena así desde hace 30 años

Este miércoles, se le preguntó al portavoz del Gobierno de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, por esta y otras quejas de usuarios en redes debido a las mencionadas campanadas del reloj de la Real Casa de Correos. El portavoz negó que se hubiesen activado ahora para molestar a los acampados: "El reloj de la Puerta del Sol cuenta con una sonería que marca tanto las horas como los cuartos. Lo hace siempre todos los días del año (…) Ya lamento que algunas personas no lo conozcan o que no les esté permitiendo dormir como corresponde", replicó.

La realidad es que la empresa encargada del mantenimiento del reloj del edificio niega que haya cambiado el funcionamiento del mismo para hacerlo sonar más veces y asegura que durante los 30 años que ellos se han encargado de su funcionamiento, todos los segundos ha funcionado como ahora, tanto por el día como por la noche: "Quiero pensar que, simplemente, están mal informados [los usuarios que se han quejado] o alguien les ha contado algo que no se corresponde con la realidad".

"Es igual por la noche que por el día y nadie hasta ahora se había quejado"

Pedro Ortiz es relojero de la Relojería Losada, responsable del mantenimiento del reloj de la Puerta del Sol y, durante su entrevista con Pepa Gea, explica que el reloj suena "cada quince minutos" y que estos son los "famosos cuartos de hora del reloj de la Puerta del Sol [...]. Es que es igual por la noche que por el día y nadie hasta ahora se había quejado. A nosotros hasta ahora no nos habían dicho nada, pues nosotros no hemos cambiado absolutamente nada. Quiero pensar que a estas personas, sencillamente, les han informado mal".

Pero, ¿se podría apagar el reloj por la noche para no molestar? El relojero asegura que es algo que se podría "estudiar y tener en cuenta", pero también es verdad que en la Puerta del Sol "hay un montón de gente que duerme ahí en sus casas, vecinos que llevan ahí un montón de años. Ellos pueden decir si ese reloj está funcionando por la noche o no y nadie se ha quejado, que yo sepa".

"¿Que alguien nos dice alguna vez que hay que cambiarlo? Pues nosotros lo hacemos", afirma.

Por ello, ha querido pedir a la gente que está hablando de manipulación que, por favor, antes de criticar, se informe: "No cabe en cabeza humana. Yo rogaría que, antes de criticar a una empresa que nos hace muchísimo daño, sobre todo por las reseñas que nos están poniendo en redes sociales, se informen un poco y sean conscientes del daño que pueden hacer a una pequeñita empresa. Que nosotros no tenemos nada que ver con estas polémicas".