Red Eléctrica alerta de "variaciones bruscas de tensión" que ponen a España ante el riesgo de un nuevo apagón

Máxima alerta en Red Eléctrica. La empresa que dirige Beatriz Corredor ha reconocido que España vuelve a estar en riesgo inminente de apagón. “El operador del sistema ha detectado en las últimas dos semanas variaciones bruscas de tensión en la red eléctrica peninsular que podrían afectar a la seguridad del suministro si no se aplican los ajustes propuestos”.

Así lo recoge la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) en un informe publicado a última hora de este miércoles, en el que confirma que Red Eléctrica ha solicitado cambios urgentes en varios procedimientos de operación del sistema.

Red Eléctrica contactó este martes con la CNMC a través de un escrito. En ese texto pedían cambiar cuatro protocolos de gestión del sistema eléctrico para "mitigar las variaciones bruscas de tensión" que la propia Red Eléctrica ha relacionado con "cambios bruscos de programa, en particular, de la generación renovable".

"Con fecha 7 de octubre de 2025 ha tenido entrada en la CNMC un escrito del operador del sistema mediante el cual solicita a esta Comisión la introducción de modificaciones urgentes en varios procedimientos de operación eléctricos. El operador del sistema pone de manifiesto en su escrito la observancia en las últimas dos semanas de variaciones bruscas de tensión en el sistema eléctrico peninsular español, tales que pueden tener impacto en la seguridad del suministro si no son implementados los cambios propuestos", explica la CNMC.

Las medidas que propone

Red Eléctrica ha propuesto una serie de cambios técnicos urgentes para evitar los apagones derivados de las variaciones bruscas de tensión detectadas en el sistema eléctrico español. Según la CNMC, estos saltos se deben sobre todo a la intermitencia de las energías renovables, como la solar y la eólica, y al retraso en la respuesta de algunas centrales encargadas de estabilizar la red.

Las medidas buscan reforzar el control de la tensión y garantizar un equilibrio más estable entre generación y demanda. En primer lugar, se ajustará la planificación diaria de la producción eléctrica, haciendo más flexible la publicación de los programas para evitar sobrecargas de última hora. Además, se permitirá que las centrales gestionen mejor sus reservas de energía, de forma que puedan responder con más rapidez ante imprevistos en la red.

Otra medida clave es la obligación de seguimiento más estricto de los programas de generación y de las rampas de potencia para evitar cambios bruscos. También se endurecen los requisitos de control de tensión, que ahora exigirán que el 90% de las mediciones cumplan los estándares.

En conjunto, estas actuaciones buscan aumentar la estabilidad del sistema eléctrico y reducir el riesgo de cortes o apagones ante los cambios de producción de energía renovable.

Un informe apunta a una "cascada de sobrevoltaje" como causa del apagón

El informe técnico que publicó hace unos días la Red Europea de Gestores de Redes de Transporte de Electricidad (Entso-E) define el apagón que registraron España y Portugal el pasado 28 de abril como un evento único en el mundo que se debió a una "cascada de sobrevoltaje".

El presidente de Entso-E, Damián Cortinas, ha explicado durante la presentación del mismo y al ser preguntado por la responsabilidad de las fuentes de generación verde, que el problema "no es que hubiera renovables", sino que nuestro sistema energético necesita "generación que tenga control de voltaje". Según apuntaba Cortinas, la buena noticia es que se puede hacer "del mismo modo que en la generación clásica".

Del mismo modo, detallaba que el voltaje es la tensión eléctrica que debe conservarse en ciertos límites y que la caída del voltaje producido por un desequilibrio entre oferta y demanda es una de las razones "clásicas" por las que se producen los apagones.